На «Красноярском шинном заводе» ввели процедуру наблюдения

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевой арбитражный суд ввел процедуру наблюдения на «Красноярском шинном заводе». Временным управляющим предприятия утвержден Антон Лебедев. Определение суда опубликовано на официальном сайте арбитража.

Основанием для банкротства стал иск компании «Ирида», которая требует взыскать долг в 3,2 млн рублей. Суд удовлетворил требования заявителя, однако завод не стал погашать долги. В итоге «Ирида» подала иск с просьбой признать предприятие банкротом и назначить временного управляющего.

Рассмотрев материалы дела, арбитраж встал на сторону бизнесменов. Следующее судебное заседание намечено на 23 ноября.

Красноярский шинный завод — единственный в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке производитель автомобильных и авиашин. Предприятие работает с 1960 года. Продукция КШЗ реализуется на территории Восточной России, Казахстана и других стран.

Проблемы на заводе начались еще в 2008 году, когда рабочим несколько месяцев не выдавали зарплату. Размер долгов по выплатам составил несколько десятков миллионов рублей. Сотрудники КШЗ не раз выходили на митинги, требуя погасить задолженность. После этого часть работников была сокращена.