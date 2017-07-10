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09:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии реализуются 17 приоритетных проектов

УФА, 10 июл 2017. /ИА «Башинформ"/. Башкирия принимает участие в 17-ти приоритетных проектах. В региональном проектном офисе проинформировали о важнейших событиях II квартала.

По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» муниципалитетами утверждены программы по благоустройству на 2017 год. Одновременно разрабатываются государственная программа формирования современной городской среды и муниципальные программы по благоустройству на период 2018 — 2022 годов. На интерактивной карте республики в режиме реального времени ведется трансляция работ по благоустройству, выполняемых на территориях городов Уфы и Нефтекамска (http://maps.ufanet.ru/ufa). МинЖКХ РБ проводит республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

По направлению «Безопасные и качественные дороги» в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Уфимской агломерации» разработан план мероприятий (дорожная карта) по актуализации и утверждению документов территориального планирования, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения. Разработан сводный календарный план выполнения мероприятий, предусмотренных программой на 2017 год.

По направлению «Образование» в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» делегация Уфимского государственного нефтяного технического университета приняла участие во Всемирном конгрессе инженеров и ученых «Энергия будущего: инновационные сценарии и методы их реализации», проведены деловые встречи с представителями Топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан. В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» проведена экспертная оценка технического задания на оборудование детского технопарка «Кванториум».

По направлению «Моногорода» в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в г. Белорецке проведен ремонт регистратуры городской поликлиники, в Учалах завершено благоустройство площади им. Ленина.

Также в республике реализуются региональные пилотные проекты. Так, в рамках пилотного проекта по реконструкции системы теплоснабжения в Туймазинском районе завершены работы по модернизации котельных № 5 и № 16 на территориях Кандринского и Серафимовского сельсоветов, установлены современные блочно-модульные котельные мощностью 33 МВт 12 МВт. Проект предусматривает также реконструкцию котельных № 1 и № 7, расположенных в Туймазах.

В рамках пилотного проекта по подготовке и организации заявочной кампании на право проведения в 2021 году в Башкирии 47-го Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» заявочная книга Российского национального союза пчеловодов рассмотрена и допущена до презентации на следующей Генассамблее Апимондии. Ожидается сообщение Секретариата Апимондии о предлагаемых датах и программе визита инспекционной группы в Уфу. В Instagram создана страница для продвижения заявки Российской Федерации.

Инициированы следующие местные пилотные проекты: по повышению доступности микрокредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и создание Фонда развития промышленности республики, который будет софинансировать на льготных условиях инвестиционные проекты промышленных предприятий.

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