Гройсман сообщил, где взять средства на реформу образования

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Средства на проведение реформы образования могут быть найдены как внутри страны, так и из внешних источников, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам премьера, стоимость реализации реформы образования составляет 87 млрд грн.

«Мы будем все делать, чтобы найти эти средства, как внутри страны, так и во внешних источниках, чтобы проводить реформу образования», — сказал Гройсман в эфире телеканала «Украина».

Как отметил Гройсман, если международные партнеры будут готовы помочь с проведением реформы институционально и финансово, вклад Украины должен быть самым большим.