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08:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Гройсман сообщил, где взять средства на реформу образования

По словам главы правительства Владимира Гройсмана, стоимость реализации реформы образования в Украине составляет 87 млрд грн.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Средства на проведение реформы образования могут быть найдены как внутри страны, так и из внешних источников, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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По словам премьера, стоимость реализации реформы образования составляет 87 млрд грн.

«Мы будем все делать, чтобы найти эти средства, как внутри страны, так и во внешних источниках, чтобы проводить реформу образования», — сказал Гройсман в эфире телеканала «Украина».

Как отметил Гройсман, если международные партнеры будут готовы помочь с проведением реформы институционально и финансово, вклад Украины должен быть самым большим.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов. По словам президента, около 10 миллионов украинских граждан сейчас учатся в средней школе, в системе профессионально-технического образования, в высшей школе.

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