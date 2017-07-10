Гройсман сообщил, где взять средства на реформу образования
По словам главы правительства Владимира Гройсмана, стоимость реализации реформы образования в Украине составляет 87 млрд грн.
По словам главы правительства Владимира Гройсмана, стоимость реализации реформы образования в Украине составляет 87 млрд грн.
КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Средства на проведение реформы образования могут быть найдены как внутри страны, так и из внешних источников, заявил
По словам премьера, стоимость реализации реформы образования составляет 87 млрд грн.
«Мы будем все делать, чтобы найти эти средства, как внутри страны, так и во внешних источниках, чтобы проводить реформу образования», — сказал Гройсман в эфире телеканала «Украина».
Как отметил Гройсман, если международные партнеры будут готовы помочь с проведением реформы институционально и финансово, вклад Украины должен быть самым большим.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов. По словам президента, около 10 миллионов украинских граждан сейчас учатся в средней школе, в системе