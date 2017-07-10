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08:39 (мск), источник: ТАСС

Екатеринбургские депутаты предложили создать инвестпрограмму по замене фасадов к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты городской думы Екатеринбурга предложили создать инвестиционную программу по ремонту фасадов жилых домов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник ТАСС сообщил депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.

Такое предложение депутаты озвучили после того, как в воскресенье, 9 июля, президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым сообщил, что ему во время прямой линии пожаловались жители Екатеринбурга на то, что их заставляют платить за ремонт фасадов домов, которые стоят по маршруту движения гостей во время предстоящего ЧМ-2018 по футболу.

«Разбирая жалобу жителей Екатеринбурга, Владимир Путин сказал важную фразу <…> “надо посмотреть структуру собственности домов”. Я считаю, что в этом — главное! 90−95% квартир находятся в собственности граждан, а 99% козырьков, балконов и кондиционеров на фасадах установлены самовольно, незаконно. Значит, и приводить к единообразию эти элементы жители должны самостоятельно», — заявил Сергин.

Он добавил, что «с точки зрения социальной справедливости, конечно, нагружать людей нельзя».

«Я считаю, что в этой ситуации можно пойти по аналогии с программой (инвестиционной) замены лифтов в Екатеринбурге. Несмотря на огромный объем работ, никаких дополнительных сборов с жителей модернизация лифтового хозяйства не потребовала. Собственники платят 5−15% (УК или ТСЖ со своих счетов, а не напрямую жители), а остальное доплачивают бюджеты разных уровней. В итоге старые лифты заменили на новые, а сами жители не ощутили резкого опустошения своих кошельков», — сказал депутат.

По его словам, по такому же принципу ремонтировали фасады Екатеринбурга к саммиту ШОС в 2009 году. Тогда был организован ремонт фасадов и благоустройство прилегающих территорий на 343 объектах.

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