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08:47 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Премьер кредит»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России с 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Премьер кредит», говорится в сообщении регулятора.

Источник: РИА Новости

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 354-е место в банковской системе РФ.

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