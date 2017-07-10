ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Премьер кредит»
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России с 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Премьер кредит», говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России с 10 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Премьер кредит», говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая занимал 354-е место в банковской системе РФ.