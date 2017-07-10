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09:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Бард Новиков заявил об окончании строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс»

Пресс-служба барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова сообщила о завершении строительства скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе, дома полностью отстроены, отделка выполнена. Застройщик комплекса — ООО «Элит строй», — завершил строительство и готовит сдачу объекта. Пайщики «Бухты Квинс» в ближайшее время получат свои квартиры. Завершение строительства полностью профинансировано Александром Новиковым.

«В феврале этого года я обещал, что объекты к середине лета будут достроены. Я своё слово сдержал», — прокомментировал ситуацию сам Александр Новиков.

Напомним, пайщиками скандального проекта «Бухта Квинс» являются 65 человек. Клубный поселок должны были сдать в 2013 году, однако строительство было заморожено и вылилось в уголовное дело.

Уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Новиков и Шилиманов проходят по нему в качестве обвиняемых. В феврале этого года расследование уголовного дела было передано из Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области в Следственный комитет.

Ранее Александр Новиков заявил о возобновлении строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс». Худрук Театра эстрады называл и сроки окончания строительства: первая очередь будет достроена к декабрю 2017 года, вторая — к июлю 2018 года. При этом Новиков говорил о целом пуле инвесторов, готовых вложиться в строительство.

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