Бард Новиков заявил об окончании строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс»

Как сообщили Накануне.RU в
«В феврале этого года я обещал, что объекты к середине лета будут достроены. Я своё слово сдержал», — прокомментировал ситуацию сам Александр Новиков.
Напомним, пайщиками скандального проекта «Бухта Квинс» являются 65 человек. Клубный поселок должны были сдать в 2013 году, однако строительство было заморожено и вылилось в уголовное дело.
Уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Новиков и Шилиманов проходят по нему в качестве обвиняемых. В феврале этого года расследование уголовного дела было передано из Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Свердловской области в Следственный комитет.
Ранее Александр Новиков заявил о возобновлении строительства коттеджного поселка «Бухта Квинс». Худрук Театра эстрады называл и сроки окончания строительства: первая очередь будет достроена к декабрю 2017 года, вторая — к июлю 2018 года. При этом Новиков говорил о целом пуле инвесторов, готовых вложиться в строительство.