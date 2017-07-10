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09:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске накажут продавца мяса «с колес», не оплатившего штрафы

Женщину девять раз штрафовали за незаконную торговлю.

Административная комиссия Советского района Красноярска подвела итоги своей работы за первое полугодие 2017 года. Как рассказали в пресс-службе мэрии, наиболее распространенными нарушениями по-прежнему являются сильный шум в ночное время, незаконная торговля и загрязнение города.

Примечательно, что есть лица, которые не только после вынесенного предупреждения, но и после назначения штрафов продолжают нарушать закон. Среди таких многократных нарушителей числится продавец мяса, которая незаконно торгует мясом со своего автомобиля в Солнечном.

«Материалы на нее поступают в административную комиссию регулярно, но на заседания нарушительница не является. С марта 2017 года нерадивого продавца привлекали к административной ответственности 9 раз. Первое взыскание было в виде предупреждения, остальные 8 — штрафы, начиная с 500 рублей и заканчивая максимальными — 2000 рублями. Ни один из штрафов нарушительница не оплатила. В ближайшее время постановления будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания с виновной суммы в размере более 10 тысяч рублей», — заявили в администрации.

Специалисты, выезжающие в рейды по выявлению незаконной торговли, отмечают, что мясо «с колес» имеет сомнительное качество, а его употребление в пищу может грозить серьезными последствиями. При этом случаев такой торговли фиксируется множество.

Также регулярно рассматриваются материалы на владельцев собак, которые не следят за животными, и на бизнесменов-землекопов. В отношении всех нарушителей выписываются штрафы. Кроме того, за игнорирование предписаний предусмотрено дополнительное наказание.

«Напомню, что в конце 2016 года по ряду статей Закона Красноярского края “Об административных правонарушениях” штрафы выросли вдвое. Также добавлю, что нарушители, игнорирующие вынесенные постановления, могут быть привлечены к административному штрафу, превышающему вдвое размер неуплаченного штрафа, либо к административному аресту на срок до пятнадцати суток, либо к обязательным работам на срок до пятидесяти часов», — отметил руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

В мэрии добавили, что в первом полугодии 2017 года административная комиссия Советского района рассмотрела 607 дел. К ответственности привлечены 589 человек.

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