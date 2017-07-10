В Красноярске накажут продавца мяса «с колес», не оплатившего штрафы

Административная комиссия Советского района Красноярска подвела итоги своей работы за первое полугодие 2017 года. Как рассказали в пресс-службе мэрии, наиболее распространенными нарушениями по-прежнему являются сильный шум в ночное время, незаконная торговля и загрязнение города.

Примечательно, что есть лица, которые не только после вынесенного предупреждения, но и после назначения штрафов продолжают нарушать закон. Среди таких многократных нарушителей числится продавец мяса, которая незаконно торгует мясом со своего автомобиля в Солнечном.

«Материалы на нее поступают в административную комиссию регулярно, но на заседания нарушительница не является. С марта 2017 года нерадивого продавца привлекали к административной ответственности 9 раз. Первое взыскание было в виде предупреждения, остальные 8 — штрафы, начиная с 500 рублей и заканчивая максимальными — 2000 рублями. Ни один из штрафов нарушительница не оплатила. В ближайшее время постановления будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания с виновной суммы в размере более 10 тысяч рублей», — заявили в администрации.

Специалисты, выезжающие в рейды по выявлению незаконной торговли, отмечают, что мясо «с колес» имеет сомнительное качество, а его употребление в пищу может грозить серьезными последствиями. При этом случаев такой торговли фиксируется множество.

Также регулярно рассматриваются материалы на владельцев собак, которые не следят за животными, и на бизнесменов-землекопов. В отношении всех нарушителей выписываются штрафы. Кроме того, за игнорирование предписаний предусмотрено дополнительное наказание.

«Напомню, что в конце 2016 года по ряду статей Закона Красноярского края “Об административных правонарушениях” штрафы выросли вдвое. Также добавлю, что нарушители, игнорирующие вынесенные постановления, могут быть привлечены к административному штрафу, превышающему вдвое размер неуплаченного штрафа, либо к административному аресту на срок до пятнадцати суток, либо к обязательным работам на срок до пятидесяти часов», — отметил руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.