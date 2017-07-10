Из-за скачка цен на капусту и картофель в Омске сильно подорожал «борщевой набор»
Стоимость стратегического для России овоща сегодня доходит до 80 рублей за килограмм. С мая капуста подорожала в 1,5 раза. Картофель также стоит чуть дешевле бананов.
Стоимость стратегического для России овоща сегодня доходит до 80 рублей за килограмм. С мая капуста подорожала в 1,5 раза. Картофель также стоит чуть дешевле бананов.
По данным Омскстата, самыми высокими темпами росли в 2016 году цены на услуги, продукты питания дорожали не так стремительно, но в этом году тенденция не изменилась. В первой половине 2017 года тренды рынка выглядят иначе — продукты выросли на 3.5%.
Прежде всего подорожали овощи и фрукты. Среди лидеров роста цен — капуста и картофель, но это подорожание носит сезонный характер — запасы старого урожая уже распроданы, а новый урожай будут массово собирать в России лишь к концу лета. Поэтому большая часть капусты и картофеля урожая 2017 года составляет импорт из стран Средней Азии.
В результате в Омске в несколько раз подорожал так называемый «борщевой набор» — перечень продуктов, необходимых для приготовления этого блюда, и служащий своеобразным индикатором роста цен и доступности продуктов питания.
Елена Шорина, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области:
— Овощная составляющая традиционного борща обошлась в июне потребителю в 1.5 раза дороже, чем в мае и в 3 раза дороже, чем в декабре. Такое повышение цен обусловлено прежде всего подорожанием картофеля, фруктов и овощей. Это традиционное сезонное подорожание. В лидерах сейчас капуста. Если в мае она стоила 26 рублей, то сейчас 60−80 рублей. Сахар подорожал на 7%, а сливочное масло на 2%. Зато снизились цены на мясо, яйца, макароны и крупы.
В Омске также подорожали молочные продукты, и в лидерах традиционно оказалось сливочное масло. И этот тренд тоже носит сезонный характер. Зато подешевели мясо, птица, яйца и огурцы. Тем не менее, как отмечают статистики, цены на непродовольственные товары остаются стабильными. Несмотря на рост цен, Омская область сохраняет статус региона с наиболее низкими ценами в Сибири.