Свердловские власти ищут деньги для рабочих завода, пожаловавшихся Путину

Источник: РИА Новости

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам Владимир Путин в ходе встречи с главой региона накануне.

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«Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сообщил Куйвашев журналистам.

По словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты.

«Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил», — сообщил руководитель региона.

По словам руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих.