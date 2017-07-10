Свердловские власти ищут деньги для рабочих завода, пожаловавшихся Путину

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам Владимир Путин в ходе встречи с главой региона накануне.
«Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сообщил Куйвашев журналистам.
По словам врио губернатора, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты.
«Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил», — сообщил руководитель региона.
По словам руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих.
Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться разобраться с «борзотой» и хамством руководства завода. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплаты работникам.