Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Банк России отозвал лицензию у двух московских банков
Первые доходные дома в Москве появятся через два года
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Наталья Бардо освоила стриптиз ради съемок в фильме мужа
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Говори правильно: ошибки в названиях марок машин
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Россиянина подозревают в убийстве 40 бойцов АТО – СМИ
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Лидер "Океана Эльзы" указал на главного врага украинцев - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
10Умер Илья Глазунов
09:54 (мск), источник: Uralpress.ru

В Ленинском районе Челябинска облезшие фасады домов уродуют город и пугают горожан

Фасады домов в Ленинском районе Челябинска портят архитектурный облик города. В ближайшее время они будут приведены в порядок.

Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, на традиционном аппаратном совещании в мэрии. Речь идет о трехэтажных домах в Ленинском районе Челябинска по улице Машиностроителей. Краска облупилась и осыпалась, а ведь приводили в порядок фасады домов в прошлом году. Скорее всего подрядчик нарушил технологию покраски. Инвестором выступала компания ЧТПЗ.

«Фасады ремонтировались за счет завода. Работы будут переделаны. У металлургов есть понимание в этом вопросе. Будем держать это на контроле», — сказал Евгений Тефтелев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дубровский: Сабантуй близок всем народам Южного Урала
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Трамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Москве упали цены на новостройки
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь