В Ленинском районе Челябинска облезшие фасады домов уродуют город и пугают горожан
Фасады домов в Ленинском районе Челябинска портят архитектурный облик города. В ближайшее время они будут приведены в порядок.
Фасады домов в Ленинском районе Челябинска портят архитектурный облик города. В ближайшее время они будут приведены в порядок.
Об этом стало известно сегодня, 10 апреля, на традиционном аппаратном совещании в мэрии. Речь идет о трехэтажных домах в Ленинском районе Челябинска по улице Машиностроителей. Краска облупилась и осыпалась, а ведь приводили в порядок фасады домов в прошлом году. Скорее всего подрядчик нарушил технологию покраски. Инвестором выступала компания ЧТПЗ.
«Фасады ремонтировались за счет завода. Работы будут переделаны. У металлургов есть понимание в этом вопросе. Будем держать это на контроле», — сказал Евгений Тефтелев.