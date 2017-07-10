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09:58 (мск), источник: Вести - Пермь

В Перми ограничено движение по ул. Героев Хасана

Ограничение связано с реконструкцией дороги.

Источник: Вести - Пермь

В Перми с 8 июля ограничено движение по улице Героев Хасана от улицы Васильева до улицы 4-я Ферма железнодорожного путепровода. Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, там начнутся подготовительные работы по реконструкции проезжей части.

Будут прокладывать подземные коммуникации, расширять участок дороги со стороны федеральной трассы. Работы будут проводиться до 15 октября, пояснили в администрации города.

По проекту реконструкции на Героев Хасана построят новый путепровод, который позволит расширить проезжую часть до четырех полос, обустроят тротуары и велосипедную дорожку. Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20 метров.

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