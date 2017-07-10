В Перми ограничено движение по ул. Героев Хасана

Источник: Вести - Пермь

В Перми с 8 июля ограничено движение по улице Героев Хасана от улицы Васильева до улицы 4-я Ферма железнодорожного путепровода. Как рассказали в ГИБДД по Пермскому краю, там начнутся подготовительные работы по реконструкции проезжей части.

Будут прокладывать подземные коммуникации, расширять участок дороги со стороны федеральной трассы. Работы будут проводиться до 15 октября, пояснили в администрации города.