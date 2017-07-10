Министерство территориальной безопасности Прикамья купит 63 автомобиля

В техническом задании указано, что автомобили должны быть с механической коробкой передач и оснащены видеорегистраторами. Машины должны быть серого и серебристого цвета, на кузов должны быть нанесены специальные цветографические схемы в соответствии с ГОСТ Р 50574−2002 (для МВД России).