Министерство территориальной безопасности Прикамья купит 63 автомобиля
Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило аукцион на поставку 63 легковых автомашин.
Министерство территориальной безопасности Пермского края объявило аукцион на поставку 63 легковых автомашин.
В техническом задании указано, что автомобили должны быть с механической коробкой передач и оснащены видеорегистраторами. Машины должны быть серого и серебристого цвета, на кузов должны быть нанесены специальные цветографические схемы в соответствии с ГОСТ Р 50574−2002 (для МВД России).
Максимальная цена контракта определена в 34,8 млн руб..