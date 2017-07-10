Башстат назвал продукты, которые больше всего подешевели и подорожали

Так, например, за этот год выросли цены на основные виды овощей и фруктов. Белокочанная капуста подорожала в 3,3 раза, морковь в 2,1 раза, картошка в 2,4 раза, лук репчатый и свёкла столовая в 2,1−1,9 раза. Яблоки и апельсины подорожали на 23,5−27,3%.

А вот свежие помидоры и огурцы подешевели на 23,6−25,9%, чеснок — на 5,8%, несколько снизилась стоимость лимонов, бананов, сухофруктов и орехов.

Снизились цены еще на некоторые продовольственные продукты. Куриные яйца подешевели на 6,3%, мясо птицы — на 1,3%, молоко и молочная продукция — в среднем на 1,2%. Чай, кофе, шоколад, карамель, конфеты, глазированные шоколадом, подешевели на 0,5−3,8%.