Впервые в Ростовской области банкротом признан депутат

Для Ростовской области это первый такой случай, однако, по его словам, данное решение было вынужденным шагом.

«Это моя прямая обязанность по закону, так как я являюсь поручителем по всем кредитам компании “Белый Двор Т”. На предприятии сейчас введена процедура наблюдения, и я обязан был подать на банкротство. Дальше — как решит суд. Конечной цели признавать себя банкротом у меня нет», — сообщил Артем Екушевский.

«Белый Двор Т», директором которой является народный избранник, это компания-зернотрейдер, зарегистрированная в Таганроге. В связи с долгом в 44 млн рублей перед ООО «Компания Белоперонс» на предприятии была введена процедура наблюдения. По данным картотеки арбитражных дел, проблемы возникли в результате неполной выплаты по кредиту ОАО «Байкал ИнвестБанк», размер которого составляет 65 млн руб.

При этом размер долга, из-за которой был признан банкротом сам депутат, составляет 440 млн рублей, при этом среди кредиторов значатся «Банк Москвы», ВТБ24, Россельхозбанк, АО «Рост Банк» и так далее. По словам Артема Екушевского, он будет изыскивать возможность рассчитаться. На основании решения суда всё его имущество подлежит продаже в счёт уплаты долгов. В настоящее время он владеет долями в шести компаниях, семью земельными участками, четырьмя домами, четырьмя нежилыми помещениями и автомобилем Range Rover. Официальный доход Артема Екушевского за прошлый год составил 2,16 млн руб.