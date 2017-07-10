Впервые в Ростовской области банкротом признан депутат
Депутат Таганрогской городской думы, член партии «Единая Россия» Артем Екушевский по решению Арбитражного суда Ростовской области был признан банкротом.
Депутат Таганрогской городской думы, член партии «Единая Россия» Артем Екушевский по решению Арбитражного суда Ростовской области был признан банкротом.
Для Ростовской области это первый такой случай, однако, по его словам, данное решение было вынужденным шагом.
«Это моя прямая обязанность по закону, так как я являюсь поручителем по всем кредитам компании “Белый Двор Т”. На предприятии сейчас введена процедура наблюдения, и я обязан был подать на банкротство. Дальше — как решит суд. Конечной цели признавать себя банкротом у меня нет», — сообщил Артем Екушевский.
«Белый Двор Т», директором которой является народный избранник, это
При этом размер долга,
В России, тем не менее, это уже не первый случай банкротства депутатов разных уровней. Так, в начале февраля текущего года подобный иск подал депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин, а в прошлом году — депутат Законодательного собрания Свердловской области, член «Единой России» Илья Гаффнер. Весной 2017 года банкротом был признан депутат городской Думы Воронежа Александр Тюрин.