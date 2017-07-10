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09:50 (мск), источник: Деловое сообщество

Впервые в Ростовской области банкротом признан депутат

Депутат Таганрогской городской думы, член партии «Единая Россия» Артем Екушевский по решению Арбитражного суда Ростовской области был признан банкротом.

Для Ростовской области это первый такой случай, однако, по его словам, данное решение было вынужденным шагом.

«Это моя прямая обязанность по закону, так как я являюсь поручителем по всем кредитам компании “Белый Двор Т”. На предприятии сейчас введена процедура наблюдения, и я обязан был подать на банкротство. Дальше — как решит суд. Конечной цели признавать себя банкротом у меня нет», — сообщил Артем Екушевский.

«Белый Двор Т», директором которой является народный избранник, это компания-зернотрейдер, зарегистрированная в Таганроге. В связи с долгом в 44 млн рублей перед ООО «Компания Белоперонс» на предприятии была введена процедура наблюдения. По данным картотеки арбитражных дел, проблемы возникли в результате неполной выплаты по кредиту ОАО «Байкал ИнвестБанк», размер которого составляет 65 млн руб.

При этом размер долга, из-за которой был признан банкротом сам депутат, составляет 440 млн рублей, при этом среди кредиторов значатся «Банк Москвы», ВТБ24, Россельхозбанк, АО «Рост Банк» и так далее. По словам Артема Екушевского, он будет изыскивать возможность рассчитаться. На основании решения суда всё его имущество подлежит продаже в счёт уплаты долгов. В настоящее время он владеет долями в шести компаниях, семью земельными участками, четырьмя домами, четырьмя нежилыми помещениями и автомобилем Range Rover. Официальный доход Артема Екушевского за прошлый год составил 2,16 млн руб.

В России, тем не менее, это уже не первый случай банкротства депутатов разных уровней. Так, в начале февраля текущего года подобный иск подал депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин, а в прошлом году — депутат Законодательного собрания Свердловской области, член «Единой России» Илья Гаффнер. Весной 2017 года банкротом был признан депутат городской Думы Воронежа Александр Тюрин.

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