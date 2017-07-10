Суд рассмотрит дело о банкротстве совладельца новосибирского «Сибмоста» в августе

НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области 15 августа по заявлению Экспобанка начнет рассмотрение дела о признании банкротом совладельца новосибирской строительной компании «Сибмост» Владислава Кошкина. Об этом говорится в материалах суда.

«Принять заявление ООО “Экспобанк” о признании несостоятельным (банкротом) Кошкина Владислава Альбертовича. Назначить судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления на 15 августа 2017 года», — говорится в материалах суда.

Как сказано в документах, просроченная задолженность Кошкина перед банком составляет 178,7 млн рублей. Экспобанк также подал иск о банкротстве отца Владислава Кошкина, Альберта Кошкина, который является совладельцем «Сибмоста». Этот иск пока не принят к рассмотрению.

Ранее Экспобанк вступил в дело о банкротстве «Сибмоста», в качестве кредиторов в котором участвовали Федеральная налоговая служба, Банк «Акцепт» и Сбербанк (последний позднее отказался от своих требований).