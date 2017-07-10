ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»

Кроме того, ЦБ РФ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком «Югра» сроком на шесть месяцев.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк “Югра” приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в сообщении.