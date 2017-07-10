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09:52 (мск), источник: РИА Новости

ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» сроком на три месяца, сообщается на сайте регулятора.

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Кроме того, ЦБ РФ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком «Югра» сроком на шесть месяцев.

«На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк “Югра” приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка», — говорится в сообщении.

Банк «Югра» был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

Комментарии
1
N M
Причина создавшегося положения заключается в недостаточном контроле ЦБ РФ за деятельностью коммерческих банков.
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