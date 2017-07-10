МС-21 может принять участие в авиасалоне МАКС-2017
Прилет под вопросом
Прилет под вопросом
Новый пассажирский лайнер МС-21 возможно примет участие в международном
Выставки отечественного авиапрома пройдут на аэродроме Раменское в Жуковском Московской области, сообщает «Российская газета».
«В этом году на статической стоянке покажут 116 различных гражданских воздушных судов и 18 летательных аппаратов
Также отмечается, что из иностранной авиатехники ожидается новейший широкофюзеляжный лайнер А350−900, итальянский Piaggio Aerospace P-180 2 Avanti и швейцарский Pilatus PC-12.
Напомним, что опытный самолет МС-21−300 завершил первый этап заводских доводочных испытаний очередным полетом 23 июня. Сейчас параллельно начинается подготовка авиалайнера к следующему этапу летных испытаний.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси.
МС-21−300 выполнял очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но уже с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний. Пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.
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МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие
Проект первого российского