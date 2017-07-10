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11:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

МС-21 может принять участие в авиасалоне МАКС-2017

Прилет под вопросом из-за летных испытаний в Иркутске.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новый пассажирский лайнер МС-21 возможно примет участие в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Самолет сейчас проходит заводские летные испытания в Иркутске, поэтому его прилет пока под вопросом. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Выставки отечественного авиапрома пройдут на аэродроме Раменское в Жуковском Московской области, сообщает «Российская газета».

«В этом году на статической стоянке покажут 116 различных гражданских воздушных судов и 18 летательных аппаратов воздушно-космических сил России. 90 машин — в летной программе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из иностранной авиатехники ожидается новейший широкофюзеляжный лайнер А350−900, итальянский Piaggio Aerospace P-180 2 Avanti и швейцарский Pilatus PC-12.

Напомним, что опытный самолет МС-21−300 завершил первый этап заводских доводочных испытаний очередным полетом 23 июня. Сейчас параллельно начинается подготовка авиалайнера к следующему этапу летных испытаний.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что МС-21 провел в небе над Иркутском более двух часов в пятом испытательном полете по программе заводских доводочных испытаний 21 июня. Авиалайнер полностью выполнил полетное задание, включавшее тестирование крыла во всех конфигурациях механизации. Полет осуществлялся с убранным шасси.

МС-21−300 выполнял очередной полет по программе заводских доводочных испытаний, но уже с убранными шасси. По словам Олега Демченко, мероприятие позволит в дальнейшем начать отработку новых летных испытаний. Пилотажный тренажер семейства МС-21 из Иркутска представлен на крупнейшем в мире международном авиакосмическом салоне в пригороде Парижа Ле Бурже с 19 по 25 июня. Также на выставке покажут новейший двигатель для МС-21. Как отмечается, основная задача делегации компании на авиасалоне: переговоры с потенциальными заказчиками самолетов МС-21, а также с партнерами по этой программе.

Президент РФ Владимир Путин поздравил вице-премьера Дмитрия Рогозина и коллектив корпорации «Иркут» с первым в Иркутске полетом МС-21−300, который состоялся 28 мая. Заместитель председателя правительства доложил президенту об испытательном полете по телефону.

МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завешена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Летные испытания опытного экземпляра, первоначально намеченные на второй квартал 2016 года, были перенесены на 2017-й. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21, первый полет которого состоялся в Иркутске 28 мая, начнется в 2019 году. Корпорация «Иркут» планирует ежегодно производить по 70-ти таких лайнеров. Сейчас Иркутский авиазавод собирает три экземпляра МС-21, которые будут задействованы в испытательных полетах. Также предприятие параллельно занимается сборкой пяти серийных лайнеров. Это необходимо для выполнения программы летных испытаний в максимально короткие сроки.

Проект первого российского ближне-среднемагистрального авиалайнера был запущен в 2007 году. На разработку потратили около 245 млрд рублей. Каталожная цена самолета составляет $91 млн. Длина машины — 42,2 метра. Высота — 11,5 метра. Размах крыла — 35,9 метров. Скорость — 870 км/час. Максимальная дальность полета — 6,4 км, пассажировместимость — до 211-ти человек. Поставки первых трех самолетов планируются в 2019 году. В Минпромторге рассчитывают продать до 2037 года более 1 тысячи МС-21.

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