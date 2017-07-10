В Екатеринбурге до октября закрыли улицу Пирогова

В Екатеринбурге возле Центрального стадиона закрыли улицу Пирогова. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, специалисты ЗАО «Отделстрой» приводят ее в порядок в рамках подготовки к ЧМ-2018.

До 4 августа будут обновлять отрезок от Татищева до дома № 13/1 по ВИЗ-бульвару. С 4 августа по 2 октября дорожники займутся ремонтом участка от дома № 13/1 до 13д по ВИЗ-бульвару.