В Екатеринбурге до октября закрыли улицу Пирогова
Возле Центрального стадиона.
Возле Центрального стадиона.
В Екатеринбурге возле Центрального стадиона закрыли улицу Пирогова. Как пояснили «Уралинформбюро» в
До 4 августа будут обновлять отрезок от Татищева до дома № 13/1 по
Также с 8 июля по 31 августа недоступна для проезда улица Дальневосточная от Мраморской до площади Жуковского. Там планируется переложить коммунальные сети. Для автомобилистов организован объезд по Мраморской, Гастелло, Шишимской, переулкам Короткому и Каслинскому.