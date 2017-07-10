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10:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге до октября закрыли улицу Пирогова

Возле Центрального стадиона.

В Екатеринбурге возле Центрального стадиона закрыли улицу Пирогова. Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе мэрии, специалисты ЗАО «Отделстрой» приводят ее в порядок в рамках подготовки к ЧМ-2018.

До 4 августа будут обновлять отрезок от Татищева до дома № 13/1 по ВИЗ-бульвару. С 4 августа по 2 октября дорожники займутся ремонтом участка от дома № 13/1 до 13д по ВИЗ-бульвару.

Также с 8 июля по 31 августа недоступна для проезда улица Дальневосточная от Мраморской до площади Жуковского. Там планируется переложить коммунальные сети. Для автомобилистов организован объезд по Мраморской, Гастелло, Шишимской, переулкам Короткому и Каслинскому.

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