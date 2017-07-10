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10:13 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинск едут ревизоры от Росавтодора

Московские ревизоры едут в Челябинск. Инспекция Росавтодора проверит как в городе расходуют федеральные средства.

Об этом сегодня, 10 июля, рассказала и.о. начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Ирина Степанова. 23 июня инспекция Росавтодора уже была в Челябинске. Тогда глава ведомства Роман Старовой углядел дефекты на дорожном покрытии на Комсомольском проспекте. Стало происходить выпотевание битума. Дефекты подрядчик должен устранить за свой счет. Улица бала отремонтирована по федеральном программе «Безопасные и качественные дороги».

В рамках федеральном программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году областной центр получил 700 миллионов рублей. На замену верхнего слоя асфальта город Челябинск потратит 478 миллионов рублей. Масштабный ремонт предусмотрен на 13 магистралях.

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