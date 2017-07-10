В Челябинск едут ревизоры от Росавтодора

Об этом сегодня, 10 июля, рассказала и.о. начальника управления дорожного хозяйства Челябинска Ирина Степанова. 23 июня инспекция Росавтодора уже была в Челябинске. Тогда глава ведомства Роман Старовой углядел дефекты на дорожном покрытии на Комсомольском проспекте. Стало происходить выпотевание битума. Дефекты подрядчик должен устранить за свой счет. Улица бала отремонтирована по федеральном программе «Безопасные и качественные дороги».