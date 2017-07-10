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10:14 (мск), источник: NewsKo

Долгострой на ул. Щербакова, 43 В в Перми признан пригодным для проживания

Как сообщают в Орджоникидзевском районном суде Перми, 21 июня суд вынес решение о признании дома на ул. Щербакова, 43 В пригодным для проживания.

Напомним, с иском в суд обратился один из дольщиков. Ответчиком в суде выступил ЖСК «Щербакова, 43в». В качестве третьих сторон были привлечены департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми, краевой минстрой, Роспотребнадзор, Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

Строительство 17-этажного монолитно-каркасного дома на Щербакова, 43 В началось в ноябре 2007 году. Секции 43а, 43б были сданы в эксплуатацию в 2011—2012 годы, секция 43 В не достроена. В 2014 году во время банкротства застройщика дома — ООО «ТРАНК» — объект был передан в ЖСК.

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