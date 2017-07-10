Долгострой на ул. Щербакова, 43 В в Перми признан пригодным для проживания
Как сообщают в Орджоникидзевском районном суде Перми, 21 июня суд вынес решение о признании дома на ул. Щербакова, 43 В пригодным для проживания.
Как сообщают в Орджоникидзевском районном суде Перми, 21 июня суд вынес решение о признании дома на ул. Щербакова, 43 В пригодным для проживания.
Напомним, с иском в суд обратился один из дольщиков. Ответчиком в суде выступил ЖСК «Щербакова, 43в». В качестве третьих сторон были привлечены департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми, краевой минстрой, Роспотребнадзор, Управление федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.
Строительство 17-этажного