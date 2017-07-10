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10:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске станет больше автобусов

К концу года автобусный парк Челябинска пополнится на 80 машин.

Уже сейчас закуплено 10 новых автобусов средней вместимости. На каждый, в среднем, потрачено по 10 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Мы те маршруты, которые у нас есть, доукомплектовываем, а на остальные маршруты потихоньку начинаем выставлять те машины, подвижной состав, которого не хватало», — поясняет председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и природопользованию Челябинской городской Думы Дмитрий Холод.

Как сообщили в мэрии, с набором кондукторов проблем не будет. А вот водителей пока не хватает. Мэр Евгений Тефтелев сегодня предложил работу сотрудникам частных перевозчиков пересесть за руль городского автобуса.

«Я поэтому и обращаюсь к тем водителям, которые чувствуют себя неуверенно в той организации, где они работают. Пусть они устраиваются в ту организацию, которая сегодня возит пассажиров, которая легальная, которая работает по тем правилам, которые определены городом», — предлагает глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Сейчас пассажиров Челябинска возят 120 автобусов. И новые 80 машин хотят поставить на те рейсы, где транспорта критически не хватает. Скорее всего, это будут маршруты, которые проходят через центр города.

Галина Федорченко.

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