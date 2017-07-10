В Молдове вводят налог на покупки за рубежом

Предлагается, чтобы ценности, находящиеся в личном багаже пассажиров, которые приезжают из заграницы, освобождались от налога на импорт при условии, что они не будут ввозиться в коммерческих целях, а их ценность не будет превышать 300 евро на одного человека, заявлено в пояснительной записке к проекту, цитирует sputnik.md.