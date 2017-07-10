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11:12 (мск), источник: "Российская газета"

«Аллигатор» сделают складным

Ударно-разведывательный вертолет Ка-52 «Аллигатор» получит складывающиеся лопасти, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

— Сухопутную версию вертолета в процессе модернизации планируется оснастить механизмом складывания лопастей несущих винтов, поскольку эта технология уже освоена на палубном варианте машины, — рассказали в холдинге.

Складывающимися винтами оснащен морской Ка-52К «Катран». Для компактного размещения в корабельных ангарах складные у «Катрана» не только лопасти винтов, но и крылья — они также усилены для подвески тяжелого вооружения.

О грядущей модернизации «Аллигаторов» стало известно в конце июня.

— После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания. Ка-52 отлично зарекомендовал себя там, но совершенству нет предела, поэтому мы обговорили с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины, — рассказал замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов во время посещения авиазавода «Прогресс», где собирают Ка-52.

Речь идет в первую очередь о совершенствовании оптоэлектронного комплекса — для работы с новой управляемой ракетой «Вихрь» и увеличения прицельной дальности, — а также унификации вооружения вертолетных семейств Камова и Миля.

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