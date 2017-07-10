В Дзержинске создадут новое производство химической продукции

Новое производственное предприятие по изготовлению химической продукции бытового назначения будет построено в Дзержинске, сообщил заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

По его словам, реализация проекта позволит создать 60 рабочих мест со средней зарплатой около 50 тысяч рублей при сравнительно небольшом объеме инвестиций.

«После окончания строительства дополнительные ежегодные поступления в бюджет составят почти 8 млн рублей», — заявил Александр Кононов.