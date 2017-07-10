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11:05 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Дзержинске создадут новое производство химической продукции

На предприятии планируется создать более 60 новых рабочих мест со среднемесячной зарплатой 50 тысяч рублей.

Новое производственное предприятие по изготовлению химической продукции бытового назначения будет построено в Дзержинске, сообщил заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Александр Кононов.

По его словам, реализация проекта позволит создать 60 рабочих мест со средней зарплатой около 50 тысяч рублей при сравнительно небольшом объеме инвестиций.

«После окончания строительства дополнительные ежегодные поступления в бюджет составят почти 8 млн рублей», — заявил Александр Кононов.

Кстати, на заседании инвестсовета при губернаторе Нижегородской области было рассмотрено 30 заявок. Объем инвестиций по одобренным проектам составит 1,28 млрд рублей.

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