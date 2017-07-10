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10:17 (мск), источник: RNS

Президент «Югры» назвал ситуацию вокруг банка «непонятной»

Президент «Югры» Алексей Нефедов назвал ситуацию вокруг банка «непонятной», а также заявил, что решение Банка России о введении временной администрации стало неожиданностью для руководства кредитной организации. Об этом он сказал в разговоре с RNS.

Источник: РИА "Новости"
Ситуация пока непонятная, потому что банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью. Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка.
Алексей Нефедов

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, был ли предупрежден менеджмент банка регулятором о готовящемся решении.

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10 июля Банк России сообщил, что ввел временную администрацию в банк «Югра»:

«В связи с неустойчивым финансовым положением банка “Югра” и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России… возложил с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка “Югра” приостановлены».

Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Также с 10 июля 2017 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» сроком на три месяца.

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