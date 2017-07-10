Президент «Югры» назвал ситуацию вокруг банка «непонятной»

Ситуация пока непонятная, потому что банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью. Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, был ли предупрежден менеджмент банка регулятором о готовящемся решении.

«В связи с неустойчивым финансовым положением банка “Югра” и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России… возложил с 10 июля 2017 года на государственную корпорацию Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления банка “Югра” приостановлены».