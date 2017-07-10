«Газпром» передал бассейн в микрорайоне Солнечный в собственность Иркутской области
Передача произошла еще 19 июня.
Передача произошла еще 19 июня.
«Газпром» передал бассейн в микрорайоне Солнечном в Иркутске в собственность региона. Об этом сообщается в официальном письме корпорации «О передаче Водноспортивного комплекса» на имя депутата Госдумы от Приангарья Николая Николаева. В письме указано, что регистрация перехода права собственности произошла еще 19 июня 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Департамент ПАО «Газпром» на Ваше обращение от 9 июня 2017 года соообщает, что 19 июня 2017 года осуществлена государственная регистрация права собственности на водноспортивный комплекс «Солнечный» (Иркутск) в пользу областного государственного автономного учреждения «Центр развития спортивной инфраструктуры», — сказано в письме.
Напомним, современный водноспортивный комплекс открылся в Иркутске в июле 2015 года, его строительство началось в октябре 2010 года. Инвестором выступило ОАО «Газпром». ВСК предназначен не только для подготовки спортсменов международного уровня и проведения официальных соревнований. Заниматься плаванием и другими видами спорта в комплексе сможет любой желающий. При этом предусмотрены специальные зрительные места и свободный доступ в спортсооружение для маломобильных групп населения. В спорткомплексе есть два бассейна 50×25 и 25×12 метров. Передвижной борт позволяет трансформировать чашу большого бассейна. С трибун за состязаниями могут наблюдать более 1,3 тысячи зрителей. В состав комплекса также включен многофункциональный спортивный зал с оздоровительным центром, на территории предусмотрена подземная автостоянка на 128 мест. На базе нового комплекса были проведены спортивные соревнования в рамках
Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка предложил провести забастовку перед зданием «Газпрома», чтобы добиться от госкорпорации скорейшего решения о передаче бассейна в микрорайоне Солнечном в Иркутске в собственность региона. Такое заявление Сергей Брилка сделал 9 февраля, на выездном заседании комитета по