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11:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Газпром» передал бассейн в микрорайоне Солнечный в собственность Иркутской области

Передача произошла еще 19 июня.

Источник: IrkutskMedia.ru

«Газпром» передал бассейн в микрорайоне Солнечном в Иркутске в собственность региона. Об этом сообщается в официальном письме корпорации «О передаче Водноспортивного комплекса» на имя депутата Госдумы от Приангарья Николая Николаева. В письме указано, что регистрация перехода права собственности произошла еще 19 июня 2017 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Департамент ПАО «Газпром» на Ваше обращение от 9 июня 2017 года соообщает, что 19 июня 2017 года осуществлена государственная регистрация права собственности на водноспортивный комплекс «Солнечный» (Иркутск) в пользу областного государственного автономного учреждения «Центр развития спортивной инфраструктуры», — сказано в письме.

Напомним, современный водноспортивный комплекс открылся в Иркутске в июле 2015 года, его строительство началось в октябре 2010 года. Инвестором выступило ОАО «Газпром». ВСК предназначен не только для подготовки спортсменов международного уровня и проведения официальных соревнований. Заниматься плаванием и другими видами спорта в комплексе сможет любой желающий. При этом предусмотрены специальные зрительные места и свободный доступ в спортсооружение для маломобильных групп населения. В спорткомплексе есть два бассейна 50×25 и 25×12 метров. Передвижной борт позволяет трансформировать чашу большого бассейна. С трибун за состязаниями могут наблюдать более 1,3 тысячи зрителей. В состав комплекса также включен многофункциональный спортивный зал с оздоровительным центром, на территории предусмотрена подземная автостоянка на 128 мест. На базе нового комплекса были проведены спортивные соревнования в рамках Российско-китайских молодежных игр. Но после этого эксплуатация бассейна была прекращена. Передача бассейна в региональную собственность планировалась к концу осени 2015 года. Однако позже было сообщено о переносе срока на первый квартал 2016 года. К намеченной дате спортивный объект остался на балансе компании. В конце августа до решения процессуальных вопросов в водноспортивном комплексе были приостановлены тренировки. Выкупить его планировалось за символический 1 млн рублей.

Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка предложил провести забастовку перед зданием «Газпрома», чтобы добиться от госкорпорации скорейшего решения о передаче бассейна в микрорайоне Солнечном в Иркутске в собственность региона. Такое заявление Сергей Брилка сделал 9 февраля, на выездном заседании комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания в «Байкал-Арене». Министр спорта Иркутской области Илья Резник сказал, что правительство требует ответа от «Газпрома» по два раза в неделю.

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