«Газпром» передал бассейн в микрорайоне Солнечный в собственность Иркутской области

Напомним, современный водноспортивный комплекс открылся в Иркутске в июле 2015 года, его строительство началось в октябре 2010 года. Инвестором выступило ОАО «Газпром». ВСК предназначен не только для подготовки спортсменов международного уровня и проведения официальных соревнований. Заниматься плаванием и другими видами спорта в комплексе сможет любой желающий. При этом предусмотрены специальные зрительные места и свободный доступ в спортсооружение для маломобильных групп населения. В спорткомплексе есть два бассейна 50×25 и 25×12 метров. Передвижной борт позволяет трансформировать чашу большого бассейна. С трибун за состязаниями могут наблюдать более 1,3 тысячи зрителей. В состав комплекса также включен многофункциональный спортивный зал с оздоровительным центром, на территории предусмотрена подземная автостоянка на 128 мест. На базе нового комплекса были проведены спортивные соревнования в рамках Российско-китайских молодежных игр. Но после этого эксплуатация бассейна была прекращена. Передача бассейна в региональную собственность планировалась к концу осени 2015 года. Однако позже было сообщено о переносе срока на первый квартал 2016 года. К намеченной дате спортивный объект остался на балансе компании. В конце августа до решения процессуальных вопросов в водноспортивном комплексе были приостановлены тренировки. Выкупить его планировалось за символический 1 млн рублей.