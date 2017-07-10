Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Банк России отозвал лицензию у двух московских банков
Ставки по ипотеке упали до минимума
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Россиянина подозревают в убийстве 40 бойцов АТО – СМИ
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Лидер "Океана Эльзы" указал на главного врага украинцев - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:41 (мск), источник: dostup1.ru

Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам

Чиновники предупреждают: наказывать будут и собственников, и водителей.

Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам — в городе почти ежедневно проводятся рейды по выявлению незаконных и опасных микроавтобусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод, к процессу подключили сразу несколько надзорных ведомств — это и Роспотребнадзор, и миграционная служба, налоговая и ГИБДД. «Есть план, и мы его отрабатываем. Нелегальные перевозчики ведут себя агрессивно по отношению к муниципальному и частному законному транспорту. Поэтому мы активно выходим на рейды. За последнюю неделю по разным направлениям провели 10 рейдов совместно с налоговой инспекцией и автоинспекцией. Это только начало», — сказал руководитель предприятия, однако итоги этих рейдов озвучить отказался.

В Челябинской области мигрантам запретили водить автобусы и такси.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев, пользуясь случаем, призвал водителей-нелегалов менять работу, пока не поздно. «Мы ведь работаем не только с собственниками, но и с водителями. И сегодня я обращаюсь к тем водителям, которые чувствуют себя неуверенно — пусть устраиваются в те организации, которые работают по правилам. У нас много автобусов. Кондукторов хватает, а водителей нет. Приходите к нам и работайте легально», — заявил мэр на камеру.

Напомним, в июле 2017 года Челябинск купит 10 новых экологически чистых автобусов средней вместимости.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Трамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь