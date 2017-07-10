Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам
Чиновники предупреждают: наказывать будут и собственников, и водителей.
Чиновники предупреждают: наказывать будут и собственников, и водителей.
Мэрия Челябинска объявила войну нелегальным перевозчикам — в городе почти ежедневно проводятся рейды по выявлению незаконных и опасных микроавтобусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как рассказал директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод, к процессу подключили сразу несколько надзорных ведомств — это и Роспотребнадзор, и миграционная служба, налоговая и ГИБДД. «Есть план, и мы его отрабатываем. Нелегальные перевозчики ведут себя агрессивно по отношению к муниципальному и частному законному транспорту. Поэтому мы активно выходим на рейды. За последнюю неделю по разным направлениям провели 10 рейдов совместно с налоговой инспекцией и автоинспекцией. Это только начало», — сказал руководитель предприятия, однако итоги этих рейдов озвучить отказался.
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Напомним, в июле 2017 года Челябинск купит 10 новых экологически чистых автобусов средней вместимости.