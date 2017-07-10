«Роснано» планирует построить ветропарк в Ростовской области

Сейчас проводится ветромониторинг для определения оптимального места его строительства.

Также на территории Ростовской области планируется организовать производство башен ветроэнергетических установок, сообщает руководитель блока развития перспективных проектов ТЭК ООО «УК “Роснано”» Алишер Каланов. При этом, по его словам, в России будет построено несколько подобных ветропарков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал оказать полную поддержку в реализации проекта.

«Проекты крупные, интересные, по сути, будет создана новая индустрия. Вы можете рассчитывать на самую широкую поддержку областного правительства, начиная с вопросов оформления земли, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой и заканчивая мерами государственной поддержки», — сказал глава донского региона.