«Роснано» планирует построить ветропарк в Ростовской области
Госкорпорация «Роснано» выступила инициатором строительства еще одного ветропарка в Ростовской области. Об этом сообщает
Госкорпорация «Роснано» выступила инициатором строительства еще одного ветропарка в Ростовской области. Об этом сообщает
Сейчас проводится ветромониторинг для определения оптимального места его строительства.
Также на территории Ростовской области планируется организовать производство башен ветроэнергетических установок, сообщает руководитель блока развития перспективных проектов ТЭК ООО «УК “Роснано”» Алишер Каланов. При этом, по его словам, в России будет построено несколько подобных ветропарков.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал оказать полную поддержку в реализации проекта.
«Проекты крупные, интересные, по сути, будет создана новая индустрия. Вы можете рассчитывать на самую широкую поддержку областного правительства, начиная с вопросов оформления земли, обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой и заканчивая мерами государственной поддержки», — сказал глава донского региона.
Напомним, в феврале стало известно о планах построить в Азовском районе Ростовской области первую ветроэлектростанцию. Для реализации идеи инвестору, компании «Азовская ВЭС», в аренду на 10 лет без торгов будет предоставлен земельный участок площадью 133 га на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Предполагаемый объем вложений составит 10 млрд руб. Строительство начнется в конце нынешнего года, а ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год.