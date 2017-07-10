Нижнетагильский завод, задолжавший работникам зарплату, признан банкротом

Согласно материалам Свердловского Арбитражного суда, решение о признании завода банкротом размещено на сайте суда 8 июля. Суд также прекратил процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» и открыл конкурсное производство до 9 января 2018 года.

Конкурсным управляющим должника утвержден Олег Скороход из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО», говорится в решении суда.

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Как сообщалось, о поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона в минувшее воскресенье. Президент процитировал письмо рабочих и выразил недоумение, «откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям».

По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих.

В настоящее время, как ранее сообщил Е. Куйвашев, регион ищет средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплаты. «Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сказал врио губернатора журналистам в понедельник.

По его словам, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты. «Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил», — сообщил руководитель региона.

Врио губернатора также заявлял, что никаких ограничительных мер в отношении директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не предпринято.