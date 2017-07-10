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11:06 (мск), источник: Интерфакс

Нижнетагильский завод, задолжавший работникам зарплату, признан банкротом

Екатеринбург. 10 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловский Арбитражный суд признал банкротом ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», на который поступила жалоба президенту Владимиру Путину.

Согласно материалам Свердловского Арбитражного суда, решение о признании завода банкротом размещено на сайте суда 8 июля. Суд также прекратил процедуру наблюдения в отношении ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» и открыл конкурсное производство до 9 января 2018 года.

Конкурсным управляющим должника утвержден Олег Скороход из числа членов Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО», говорится в решении суда.

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Как сообщалось, о поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона в минувшее воскресенье. Президент процитировал письмо рабочих и выразил недоумение, «откуда эта борзота, такое хамское отношение к людям».

По данным руководства региона, всего зарплату на сумму 7,5 млн рублей не получили 86 рабочих.

В настоящее время, как ранее сообщил Е. Куйвашев, регион ищет средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплаты. «Сейчас ведется работа по поиску денег. Там назначен конкурсный управляющий, они ведут диалог. Ищем пути, откуда взять деньги, помочь предприятию для того, чтобы это предприятие расплатилось с работниками», — сказал врио губернатора журналистам в понедельник.

По его словам, еще необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты. «Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил», — сообщил руководитель региона.

Врио губернатора также заявлял, что никаких ограничительных мер в отношении директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не предпринято.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий», сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. «Уголовное дело, находящееся в производстве следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области по факту невыплаты заработной платы работникам ЗАО “Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий” (ч. 1 ст. 145.1 УК РФ), перед которыми имеется многомиллионная задолженность, истребовано для проверки в центральный аппарат ведомства», — сказала С. Петренко «Интерфаксу» в воскресенье.

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