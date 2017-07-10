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11:10 (мск), источник: РИА Крым

В январе-июле в бюджет Крыма поступило 31,4 млрд руб доходов — Кивико

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). За первое полугодие 2017 года в консолидированный бюджет Республики Крым в виде налоговых и неналоговых поступлений поступило 31,4 млрд руб доходов, что на 4,7% выше плановых показателей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

«Это достаточно большая сумма для Республики Крым. И мы уже выполнили годовые назначения на 51,6%. Как мы понимаем, это значительно лучше плановых цифр, потому что плановые показатели у нас перевыполнены на 104,7%», — отметила министр.

При этом, по ее словам, в бюджет РК поступило 25,8 млрд руб, или 104% к плану и 51,6% от годовых значений, в бюджеты муниципальных образований — 5,6 млрд руб, или 108,5% к плану и 47,3% от годовых значений.

«Темп роста в этом году мы даем в сопоставимых условиях. Что такое сопоставимые условия? Мы убрали разовые поступления, которые были в этом году и в прошлом году, для того, чтобы дать именно те показатели, которые характеризуют развитие экономики Республики Крым. И мы видим цифры такие: у нас поступления тогда составляют 21,6 (млрд руб — ред.) в этом году и 17,8 (млрд руб — ред.) в прошлом году, и таким образом получаем темп роста 21%. Это очень большой темп роста, практически на 1/5 выросли доходы бюджета Республики Крым по сравнению с прошлым годом, и это связано, прежде всего, с теми доходами, которые администрирует Федеральная налоговая служба», — подчеркнула Кивико.

Министр добавила, что объем налоговых доходов, собираемых УФНС, составляют 85% из налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Крым.

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