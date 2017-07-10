Общественники предложили план спасения краснодарского КТТУ

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», в июне нынешнего года в Краснодаре из мастерских по ремонту городского транспорта уволили 47 человек, еще 50 вакансий было сокращено. Эту меру в мэрии Краснодара назвали временной и объяснили финансовыми трудностями, которые испытывает предприятие. А 6 июля стало известно о том, что руководитель Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Иван Полухин через 3 месяца после своего назначения внезапно написал заявление об отставке. Городские власти по поводу этого решения внятных объяснений не дали.

10 июля свое видение ситуации представило популярное сообщество «Городские решения». Текст обращения общественники опубликовали на странице в «ВКонтакте». В нем они попытались ответить на вопросы, что происходит, кто виноват и что делать?

В Краснодаре зреет конфликт, уже вышедший на краевой уровень. На днях может прекратиться работа автобусных маршрутов: у предприятия закончились деньги на бензин. Что вообще происходит, кто виноват и что делать.

По мнению общественников, проблемы у предприятия начались в 2015 году, когда КТТУ навязали 98 «олимпийских» автобусов вместе с немалыми лизинговыми платежами. Планировалось, что город и край будут участвовать в их оплате, но об этом быстро забыли. Вдобавок новая команда управленцев не смогла поладить с налоговой службой, которой предприятие задолжало крупную сумму. Долг возник из-за компенсаций субсидий предприятию за проезд льготников, которые власти выплачивали не всегда.



В 2016 году за неуплату предприятием налогов были заведены уголовные дела на руководителей МУП «КТТУ»: Анатолия Панина, работавшего до 2015 года, Николая Мельникова, недолго исполнявшего обязанности директора, и нового директора Алексея Князева. Счета предприятия были арестованы. Долг начал постепенно выплачиваться, но из-за этого пришлось экономить на всём. Прекратились программы развития, были «заморожены» оклады работников. Отдавать долг налоговикам пришлось из выручки. Часть долгов перед КТТУ, другая часть — списана. Лизинговые платежи из бюджета не возмещались.

К весне 2017 года сменилась власть города и отрасли: мэр, заммэра, курирующий транспорт, директор департамента транспорта, директор МУП «КТТУ». Начался активный поиск причин убыточности КТТУ. Значительно увеличился штат службы безопасности, начались проверки бухгалтерской отчётности, закупок. Начались сокращения сотрудников.

Для обслуживания Кубка конфедераций в Сочи были закуплены в лизинг ещё 60 автобусов, их оформили на МУП «КТТУ».

Как уверяют общественники, в настоящее время счета МУП «КТТУ» в очередной раз заблокированы. 7 июля из-за нехватки денег на оплату ГСМ на маршруты не вышла часть автобусов.

План спасения предлагается такой: открытые выборы нового руководителя предприятия; город и край обязаны взять на себя оплату лизинговых платежей за новую технику; городская власть должна перестать работать в угоду коммерческим автоперевозчикам — нужна жёсткая политика разделения маршрутов и пассажиропотоков, которая будет обеспечивать прибыль муниципальному предприятию; для дальнейшего развития транспортной системы Краснодара нужно принять программу развития и чётко её выполнять.