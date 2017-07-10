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11:31 (мск), источник: NewsKo

Росавтодор направит 9 млрд руб. на строительство моста через Чусовую

9 млрд руб. будут выделены из госбюджета на строительство нового моста через реку Чусовая и автоподходов к нему.

Федеральные средства будут направлены в дорожный фонд региона несколькими межбюджетными трансфертами с 2018 по 2020 годы. Для ускорения реализации проект будет разбит на несколько этапов: возведение моста, а также строительство подъездных дорог на обоих берегах. Что обеспечит ввод объекта в эксплуатацию уже к 2021 году.

Новый мост и автоподходы будут интегрированы со строящимся Восточным обходом Перми и объездной дорогой вокруг города Чусового, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Напомним, в конце июня было подписано концессионное соглашение между Пермским краем и «Пермской концессионной компанией», в рамках которого последняя обязуется построить новый мост через Чусовую, провести капремонт существующего моста, построить и реконструировать существующие подъезды к мостовым переходам. Построенный объект останется на содержании концессионера на период действия соглашения. Общая стоимость строительства и реконструкции объекта составит более 14 млрд руб., 9,6 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, 3 млрд руб. вложит концессионер. Часть средств оплатит краевая казна.

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