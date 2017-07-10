Росавтодор направит 9 млрд руб. на строительство моста через Чусовую

Федеральные средства будут направлены в дорожный фонд региона несколькими межбюджетными трансфертами с 2018 по 2020 годы. Для ускорения реализации проект будет разбит на несколько этапов: возведение моста, а также строительство подъездных дорог на обоих берегах. Что обеспечит ввод объекта в эксплуатацию уже к 2021 году.

Новый мост и автоподходы будут интегрированы со строящимся Восточным обходом Перми и объездной дорогой вокруг города Чусового, сообщает пресс-служба Росавтодора.