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11:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске самые дешевые в Сибири сахар, хлеб и гречка

Однако капуста и картофель чуть ли не самые дорогие в Федеральном округе. Впрочем, в концу лета эти продукты подешевеют.

Сегодня, 10 июля, на пресс-конференции руководитель Омскстата озвучил ситуацию с уровнем инфляции на потребительском рынке.

Выяснилось, что инфляция в Омской области — самая низкая с 1991 года. Резко подскочили цены на овощи, фрукты и картофель, авиа- и ж/д билетов, путевки за границу. Также выросли цены на некоторые продукты.

Елена Шорина, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области:

— Несмотря на замедление общего уровня инфляции, рост цен на отдельные категории потребительских товаров повлиял на потребительскую способность — она снизилась. Если ранее на среднемесячный доход потребитель мог приобрести 8,1 минимальных продуктовых наборов, то теперь лишь 7,3.

В минимальный продуктовый набор входят так называемые социально значимые продукты — та еда, которая составляет основной рацион среднестатистического человека и пользуется наибольшим спросом.

Так, 9 из списка таких продуктов в Омске наиболее доступные во всем Сибирском Федеральном округе: баранина, молоко пастеризованное, сахар, чай, хлеб ржано-пшеничный, рис, пшено, крупа гречневая, яблоки. По ценам на эти продукты Омск оказался на 1-ом месте.

Омский регион на 2-ом месте по доступности таких продуктов как свинина, курица, мука, морковь. Из-за цен на говядину, рыбу, масло сливочное и соль Омск попал на 3-ю строчку. Стоимость подсолнечного масла и лука обеспечила попадание региона на 4-е место. Стерилизованное молоко, яйца, хлеб из муки 1 и 2 сортов, вермишель по доступности на 5-ой строчке в Сибири. Картофель в Омске довольно дорогой — на 9 месте из 12 субъектов РФ. А капуста и вовсе самая дорогая в Сибири.

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