В Омске самые дешевые в Сибири сахар, хлеб и гречка

Сегодня, 10 июля, на пресс-конференции руководитель Омскстата озвучил ситуацию с уровнем инфляции на потребительском рынке.

Выяснилось, что инфляция в Омской области — самая низкая с 1991 года. Резко подскочили цены на овощи, фрукты и картофель, авиа- и ж/д билетов, путевки за границу. Также выросли цены на некоторые продукты.

Елена Шорина, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области:

— Несмотря на замедление общего уровня инфляции, рост цен на отдельные категории потребительских товаров повлиял на потребительскую способность — она снизилась. Если ранее на среднемесячный доход потребитель мог приобрести 8,1 минимальных продуктовых наборов, то теперь лишь 7,3.

В минимальный продуктовый набор входят так называемые социально значимые продукты — та еда, которая составляет основной рацион среднестатистического человека и пользуется наибольшим спросом.

Так, 9 из списка таких продуктов в Омске наиболее доступные во всем Сибирском Федеральном округе: баранина, молоко пастеризованное, сахар, чай, хлеб ржано-пшеничный, рис, пшено, крупа гречневая, яблоки. По ценам на эти продукты Омск оказался на 1-ом месте.