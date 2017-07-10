В Омске самые дешевые в Сибири сахар, хлеб и гречка
Однако капуста и картофель чуть ли не самые дорогие в Федеральном округе. Впрочем, в концу лета эти продукты подешевеют.
Однако капуста и картофель чуть ли не самые дорогие в Федеральном округе. Впрочем, в концу лета эти продукты подешевеют.
Сегодня, 10 июля, на
Выяснилось, что инфляция в Омской области — самая низкая с 1991 года. Резко подскочили цены на овощи, фрукты и картофель, авиа- и ж/д билетов, путевки за границу. Также выросли цены на некоторые продукты.
Елена Шорина, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области:
— Несмотря на замедление общего уровня инфляции, рост цен на отдельные категории потребительских товаров повлиял на потребительскую способность — она снизилась. Если ранее на среднемесячный доход потребитель мог приобрести 8,1 минимальных продуктовых наборов, то теперь лишь 7,3.
В минимальный продуктовый набор входят так называемые социально значимые продукты — та еда, которая составляет основной рацион среднестатистического человека и пользуется наибольшим спросом.
Так, 9 из списка таких продуктов в Омске наиболее доступные во всем Сибирском Федеральном округе: баранина, молоко пастеризованное, сахар, чай, хлеб
Омский регион на 2-ом месте по доступности таких продуктов как свинина, курица, мука, морковь.