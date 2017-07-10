Сбербанк выдаст Омской области в долг 6 миллиардов рублей
Министерство финансов Омской области опубликовало протоколы четырех аукционов на кредитование региона — победитель должен открыть кредитные линии на общую сумму 6 млрд рублей.
Министерство финансов Омской области опубликовало протоколы четырех аукционов на кредитование региона — победитель должен открыть кредитные линии на общую сумму 6 млрд рублей.
Общая начальная цена контрактов составляла более 1,257 млрд рублей, исходя из 850-дневного срока использования денег, это 9% годовых.
В итоге, на торги заявились два участника — Сбербанк и Газпромбанк. Во всех четырех случаях успех сопутствовал именно Сбербанку. Любопытно, что при этом неизменно он понижал планку на 0,5 процента, а его соперник дальше начальной цены не падал. Таким образом, за пользование средствами в общей сложности омскому Минфину нужно будет заплатить 1,251 млрд рублей, или 8,95% годовых.
Кредитные линии будут использоваться на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств региона. По словам министра финансов Омской области, Вадима Чеченко, решение выйти на перекредитовку принималось в связи со снижением ключевой ставки Центробанка. Аукционы позволяют привлечь кредиты, за счет которых будут возмещаться уже имеющиеся коммерческие кредиты с более высокой ставкой 10,1−10,3%. Соответственно, получится дополнительная экономия на обслуживании госдолга.
На сегодняшний день размер госдолга Омской области составляет 39,8 млрд рублей. Из них только 8,6 млрд рублей — это банковские кредиты. Еще 8 млрд рублей — облигации и 23,2 млрд рублей — дешевые бюджетные кредиты, выделенные области федеральным Минфином под 0,1%.