Сбербанк выдаст Омской области в долг 6 миллиардов рублей

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Общая начальная цена контрактов составляла более 1,257 млрд рублей, исходя из 850-дневного срока использования денег, это 9% годовых.

В итоге, на торги заявились два участника — Сбербанк и Газпромбанк. Во всех четырех случаях успех сопутствовал именно Сбербанку. Любопытно, что при этом неизменно он понижал планку на 0,5 процента, а его соперник дальше начальной цены не падал. Таким образом, за пользование средствами в общей сложности омскому Минфину нужно будет заплатить 1,251 млрд рублей, или 8,95% годовых.

Кредитные линии будут использоваться на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств региона. По словам министра финансов Омской области, Вадима Чеченко, решение выйти на перекредитовку принималось в связи со снижением ключевой ставки Центробанка. Аукционы позволяют привлечь кредиты, за счет которых будут возмещаться уже имеющиеся коммерческие кредиты с более высокой ставкой 10,1−10,3%. Соответственно, получится дополнительная экономия на обслуживании госдолга.