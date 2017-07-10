В 2017 году в Башкирии благоустроят 354 двора и и 35 общественных территорий — это парки, скверы, площади и пешеходные зоны.

— На сегодняшний день все они провели общественные обсуждения, по результатам которых определен перечень дворов и общественных территорий, подлежащих благоустройству и утверждены муниципальные программы, — уточнили в пресс-службе правительства республики.