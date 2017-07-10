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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В 2017 году в Башкирии благоустроят 354 двора

Кроме того, приведут в порядок 35 общественных территорий.

В 2017 году в Башкирии благоустроят 354 двора и и 35 общественных территорий — это парки, скверы, площади и пешеходные зоны.

— На сегодняшний день все они провели общественные обсуждения, по результатам которых определен перечень дворов и общественных территорий, подлежащих благоустройству и утверждены муниципальные программы, — уточнили в пресс-службе правительства республики.

В каждом дворе должны сделать проезды, поменять освещение, установить или заменить скамейки и урны для мусора. В некоторых дворах оборудуют парковки, детские и спортивные площадки, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки.

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