В 2017 году в Башкирии благоустроят 354 двора
Кроме того, приведут в порядок 35 общественных территорий.
Кроме того, приведут в порядок 35 общественных территорий.
В 2017 году в Башкирии благоустроят 354 двора и и 35 общественных территорий — это парки, скверы, площади и пешеходные зоны.
— На сегодняшний день все они провели общественные обсуждения, по результатам которых определен перечень дворов и общественных территорий, подлежащих благоустройству и утверждены муниципальные программы, — уточнили в
В каждом дворе должны сделать проезды, поменять освещение, установить или заменить скамейки и урны для мусора. В некоторых дворах оборудуют парковки, детские и спортивные площадки, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки.