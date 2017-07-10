Работникам завода в Нижнем Тагиле начали выплачивать долги

«Началась процедура гашения. Деньги перечисляются на расчетные счета тем работникам, которые зарегистрировали свои претензии в период процедуры наблюдения (введенной на предприятии). Сегодня, по информации прокуратуры, это должно быть сделано при слаженной технической работе отделения “Сбербанка” в Челябинске, где находится один акционер, и в Нижнем Тагиле, где другой находится акционер», — сообщил глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов агентству РИА Новости в ходе выставки «Иннопром-2017».

Сособственники также подготовят оставшуюся часть суммы для выплаты второй половине работников — они будут получать деньги по мере поступления от них заявок.

Напомним, прилетевший накануне на Средний Урал Владимир Путин передал врио губернатора области Евгению Куйвашеву жалобу от работников тагальского предприятия. Они сообщили, что директор завода отказывается выплачивать им деньги, пока президент не обратится к нему лично. Известно, что в общей сложности зарплату на сумму 7,5 миллионов рублей не получили 86 сотрудников.

Кстати.