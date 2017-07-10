Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
5 бактерий, которые живут с нами каждый день
«Сказал, что ждали в Польше»: эксперт о встрече Трампа и Путина
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Путин поразил встречающую высоких гостей на G20 девушку
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Киевские чиновники продали США секреты советского радара – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
Лидер "Океана Эльзы" назвал "настоящее имя" врага Украины - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Зомби Большой двадцатки
11:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В «Титановой долине» построят два крупных завода

Соглашение подпишут на ИННОПРОМе.

11 июля 2017 года на площадке ИННОПРОМа правительство Свердловской области подпишет соглашение о сотрудничестве с российским холдингом «Современные технологии обработки древесины» («СТОД», Санкт-Петербург). В рамках документа на Среднем Урале будут построены два крупных завода, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона. Общий объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей.

Желание «зайти» в область крупный инвестор выразил почти год назад. Весной текущего года был подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Свердловской области.

Первым будет построено предприятие по выпуску OSB-плит мощностью 300 тысяч кубометров в год. Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. На производстве будет занято 400 человек, еще порядка 800 рабочих мест будет создано в смежных организациях.

Завод решит проблему переработки низкосортной древесины — одну из главных задач лесопромышленного комплекса Среднего Урала — и даст импульс развитию отрасли в целом.

В след за ним планируется запустить производство LVL-балок мощностью 80 тысяч кубических метров год, инвестиций в которое составят 5 миллиардов рублей. Предприятие обеспечит работой 200 человек, еще столько же рабочих мест появится в снабжающих компаниях.

Оба деревообрабатывающих завода разместятся в первой очереди ОЭЗ «Титановая долина», где для нужд будущего резидента зарезервировано 68 гектаров.

Согласно бизнес-плану, в первые 10 лет производственной деятельности предприятия перечислить в бюджет Свердловской области свыше 8,4 миллиарда рублей НДС и более 1,1 миллиарда рублей налога.

Развитие ЛПК — одна из приоритетных задач правительства Свердловской области задачи. На сегодня в регионе заготавливается не более 6,5 из 25 расчетных миллионов кубометров леса в год. По данным Корпорации развития Среднего Урала, инвесторам может быть предложено до 5 миллионов «кубов» экономически доступной лесосырьевой базы.

«Мы установили контакт со всеми крупными лесопромышленными компаниями России и мира и постоянно проводим презентации региона в качестве площадки для размещения деревообрабатывающих производств. “СТОД” — динамично развивающаяся компания и ее заинтересовало предложение Свердловской области. В течение года длились переговоры, которые привели к появлению в регионе крупного инвестиционного проекта», — рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
ММК представит на ИННОПРОМе стали MAGSTRONG
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Польша построит систему ПРО на основе Patriot за 10 лет
В Европарламенте недовольны предложением Лондона по гражданам ЕС
Китай указал США на ошибку пресс-службы Белого дома
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга» Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах На международном киносмотре в Чехии наградили лучших актера, режиссера и назвали лучший фильм
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В России дешевеет вторичное жилье
В Москве упали цены на новостройки
Собянин показал, в какие квартиры переедут жители хрущевок
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь