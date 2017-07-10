В «Титановой долине» построят два крупных завода
Соглашение подпишут на ИННОПРОМе.
Соглашение подпишут на ИННОПРОМе.
11 июля 2017 года на площадке ИННОПРОМа правительство Свердловской области подпишет соглашение о сотрудничестве с российским холдингом «Современные технологии обработки древесины» («СТОД», Санкт-Петербург). В рамках документа на Среднем Урале будут построены два крупных завода, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики региона. Общий объем инвестиций составит 15 миллиардов рублей.
Желание «зайти» в область крупный инвестор выразил почти год назад. Весной текущего года был подписан меморандум о реализации инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Свердловской области.
Первым будет построено предприятие по выпуску
Завод решит проблему переработки низкосортной древесины — одну из главных задач лесопромышленного комплекса Среднего Урала — и даст импульс развитию отрасли в целом.
В след за ним планируется запустить производство
Оба деревообрабатывающих завода разместятся в первой очереди ОЭЗ «Титановая долина», где для нужд будущего резидента зарезервировано 68 гектаров.
Согласно
Развитие ЛПК — одна из приоритетных задач правительства Свердловской области задачи. На сегодня в регионе заготавливается не более 6,5 из 25 расчетных миллионов кубометров леса в год. По данным Корпорации развития Среднего Урала, инвесторам может быть предложено до 5 миллионов «кубов» экономически доступной лесосырьевой базы.
«Мы установили контакт со всеми крупными лесопромышленными компаниями России и мира и постоянно проводим презентации региона в качестве площадки для размещения деревообрабатывающих производств. “СТОД” — динамично развивающаяся компания и ее заинтересовало предложение Свердловской области. В течение года длились переговоры, которые привели к появлению в регионе крупного инвестиционного проекта», — рассказал генеральный директор КРСУ Сергей Киселев.