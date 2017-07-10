Хоккейную академию «Авангард» построят в 2018 году

Омский НПЗ и «Газпром нефть» не только формируют значительную часть регионального бюджета, но и ежегодно инвестируют в социальные проекты миллиарды рублей. При их реализации учитывается мнение жителей, архитекторов и представителей общественных организаций города. Об этом в недавнем интервью сказал член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Он отметил, что компания предпочитает вкладывать деньги самостоятельно, нежели передавать средства чиновникам.

Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти»:

— Уже много лет «Газпром нефть» и группа «Газпром» финансируют более 95% негосударственных затрат на социальные проекты в Омске. В 2016 году только «Газпром нефть» потратила на эти цели более 2,2 млрд рублей. Мы полностью финансируем хоккейный клуб «Авангард» с его детской школой, строим детские и спортивные площадки, приобретаем оборудование для больниц, финансируем школу единоборств Александра Шлеменко. Реализуем и грантовую программу поддержки инициатив жителей и некоммерческих организаций.

Он напомнил, что в рамках программы «Газпром — детям» строится хоккейная академия «Авангард». Строительство завершится в 2018 году, после его окончания комплекс академии передадут клубу.

Александр Дыбаль, член правления «Газпром нефти»:

— По завершении стройки наши общие затраты на содержание академии в три раза превысят нынешние на детский хоккейный центр. Но мы к этому готовы.

В последние годы хоккейный клуб «Авангард» входит в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Омска. Всего же в бюджет Омской области поступают платежи 27 дочерних предприятий «Газпром нефти». При этом позиция компании относительно консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) позволяет избежать утечки налога с прибыли ОНПЗ в другие регионы. Как отметил Александр Дыбаль, налоги распределяются между территориями в зависимости от стоимости имущества конкретного предприятия и численности сотрудников. По этим параметрам ОНПЗ существенно проигрывает, в частности, предприятиям ЯНАО и ХМАО. Поэтому от включения омского предприятия в КГН бюджет региона остался бы в проигрыше.