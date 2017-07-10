Между Ростовом и Волгоградом планируют запустить «Ласточку»
Ростов и Волгоград может связать «Ласточка». Запустить скоростной поезд между городами предложили в администрации
Ростов и Волгоград может связать «Ласточка». Запустить скоростной поезд между городами предложили в администрации
Как сообщили на сайте Волгоградской администрации, сейчас готовится обращение к руководству Российских железных дорог.
Поддержка РЖД необходима, чтобы запустить Ласточку между Ростовом и Волгоградом. Сейчас из Донской столицы на таком скоростном поезде можно добраться в Краснодар, Новороссийск и Кисловодск.