Между Ростовом и Волгоградом планируют запустить «Ласточку»

Как сообщили на сайте Волгоградской администрации, сейчас готовится обращение к руководству Российских железных дорог.

Поддержка РЖД необходима, чтобы запустить Ласточку между Ростовом и Волгоградом. Сейчас из Донской столицы на таком скоростном поезде можно добраться в Краснодар, Новороссийск и Кисловодск.