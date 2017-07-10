Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Эксперты рассказали, чего ожидать после встречи Путина и Трампа
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Путин поразил встречающую высоких гостей на G20 девушку
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Киевские чиновники продали США секреты советского радара – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Лидер "Океана Эльзы" назвал "настоящее имя" врага Украины - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Зомби Большой двадцатки
11:57 (мск), источник: РИА Новости

СК объединил в одно производство дела нижнетагильского завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Три уголовных дела, имеющие отношение к Нижнетагильскому заводу теплоизоляционных изделий, объединены в одно производство, сообщает в понедельник СУСК России по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

Ранее о поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в воскресенье.

Позже Куйвашев отметил, что зарплату на сумму 7,5 миллиона рублей не получили 86 рабочих, подтвердивших свои требования через судебных приставов, а глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

Читайте также
Нижнетагильский завод, задолжавший работникам зарплату, признан банкротом

По информации следствия, первое уголовное дело было возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам предприятия. По версии следствия, с апреля 2016 года по январь 2017 года 195 сотрудникам задолжали более 13 миллионов рублей. Позже были возбуждены дела по статьям «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов» (на сумму порядка 4 миллионов рублей) и «мошенничество» (еще около 4 миллионов рублей).

«Все три указанных уголовных дела соединены в одно производство, расследование проводится группой следователей регионального Следственного комитета. По инициативе следственного управления сотрудниками службы судебных приставов на имущество предприятия наложен арест в рамках имеющихся исполнительных производств», — уточняет управление.

Между тем, как сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина дело, возбужденное по факту невыплаты зарплаты, истребовано для проверки в центральный аппарат Следственного комитета.

«Александр Бастрыкин поручил проверить полноту, качество и интенсивность проводимых по уголовному делу следственных действий, а также принять конкретные меры, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, а также привлечение лиц, причастных к совершенному преступлению, к установленной законом ответственности», — отметила Петренко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Илон Маск рассказал о надвигающейся на человечество катастрофе
Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Польша построит систему ПРО на основе Patriot за 10 лет
В Европарламенте недовольны предложением Лондона по гражданам ЕС
Китай указал США на ошибку пресс-службы Белого дома
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга» Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах На международном киносмотре в Чехии наградили лучших актера, режиссера и назвали лучший фильм
Недвижимость
Фотообои: 10 удачных примеров
В Петербурге начался «ресторанный бум»
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь