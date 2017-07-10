Путину показали дрона-уборщика и робота-саламандру
«Нейрокепка», ружье для ликвидации
«Нейрокепка», ружье для ликвидации
Среди «взрослых» разработок президента, в частности, впечатлила система компании «Уральские локомотивы», которая позволяет удаленно отслеживать уровень безопасности практически на всех российских поездах. «Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин. В этот момент система как раз показывала движение «Ласточек» в Москве.
Глава Минпромторга Денис Мантуров лично продемонстрировал президенту устройство для борьбы с квадрокоптерами (эти портативные вертолеты для видеосъемки стали настоящей угрозой для безопасности государственных и частных объектов). С помощью такой «пушки» можно запеленговать в радиусе 500 метров и принудительно посадить
Кроме того, Путин с Мантуровым осмотрели изнутри беспилотный пассажирский
Как «нужную вещь» глава государства оценил систему контроля бодрствования водителей, разработанную в рамках национальной технологической инициативы (НТИ). «Слип алерт» с использованием нейротехнологий выявляет состояния усталости, предупреждает о засыпании водителя, а также сигнализирует о резких изменениях его внимательности и концентрации. В оборудование входит нейрокепка и датчик, который крепится на запястье.
В ходе посещения выставки «Иннопром» глава государства ознакомился не только с передовыми разработками отечественных предприятий, но и с изобретениями талантливых детей. Путину показали роботов, сконструированных ребятами, — например,
Президенту также продемонстрировали проект реконструкции центрального стадиона Екатеринбурга, который должен быть достроен к декабрю.
Среди иностранных стендов особое внимание президент уделил японским — в статусе
Представители компании Toyota, показав Путину модели производящихся в РФ автомобилей, сообщили, что российское производство пользуется хорошей репутацией в мире. Брак продукции на заводе в
На следующем стенде президенту показали новый мотоцикл Kawasaki. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — улыбнулся Путин.
Президенту был представлен и обновленный автомобиль Nissan Murano. «Я в 90-е годы, когда работал в мэрии
Японцы привезли в Екатеринбург не только технику и технологии, но и культуру и кулинарные традиции. На стенде Министерства сельского хозяйства Японии можно попробовать зеленый чай, суши, а также посетить семинары о японской кухне.
Отношения России и Японии российский лидер обсуждал накануне — он провел встречу с бывшим
Между тем
10 июля продолжила развитие история с «Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий», сотрудники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплаты. Накануне в воскресенье Владимир Путин обсуждал эту тему на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава государства передал ему обращения и жалобы граждан на эту тему, поступившие в ходе «прямой линии». «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — сказал Путин.
За дело взялся Следственный комитет РФ:
Сам Куйвашев сообщил журналистам о том, что руководство нижнетагильского завода ни разу не обращалось за помощью к властям Свердловской области. Врио губернатора заверил, что власти разберутся,