Путину показали дрона-уборщика и робота-саламандру

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Среди «взрослых» разработок президента, в частности, впечатлила система компании «Уральские локомотивы», которая позволяет удаленно отслеживать уровень безопасности практически на всех российских поездах. «Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин. В этот момент система как раз показывала движение «Ласточек» в Москве.

Источник: Российская газета

Глава Минпромторга Денис Мантуров лично продемонстрировал президенту устройство для борьбы с квадрокоптерами (эти портативные вертолеты для видеосъемки стали настоящей угрозой для безопасности государственных и частных объектов). С помощью такой «пушки» можно запеленговать в радиусе 500 метров и принудительно посадить дрон-нарушитель. Устройством стоимостью 80 тысяч рублей уже заинтересовались представители охранных предприятий.

Источник: Российская газета

Кроме того, Путин с Мантуровым осмотрели изнутри беспилотный пассажирский мини-автобус на стенде НАМИ. Маршрут его следования система выстраивает автоматически в зависимости от заданных условий и других факторов, например, пробок. Заинтересовала президента и уникальная система управления процессом производства — ее презентовали в качестве новейшего подхода к организации цифровой промышленности в РФ. Система разработана с участием компаний «Сименс», «Лаборатория Касперского», ООО «Стан» и НПП «Итэлма». Сервис за счет создания цифровой модели производства и оптимизации действий всех станков позволяет сократить на 10−15% его себестоимость, рассказали президенту.

Источник: Российская газета

Как «нужную вещь» глава государства оценил систему контроля бодрствования водителей, разработанную в рамках национальной технологической инициативы (НТИ). «Слип алерт» с использованием нейротехнологий выявляет состояния усталости, предупреждает о засыпании водителя, а также сигнализирует о резких изменениях его внимательности и концентрации. В оборудование входит нейрокепка и датчик, который крепится на запястье.

В ходе посещения выставки «Иннопром» глава государства ознакомился не только с передовыми разработками отечественных предприятий, но и с изобретениями талантливых детей. Путину показали роботов, сконструированных ребятами, — например, дрона-уборщика и робота-саламандру. Участники проекта сделали президенту подарок — развивающий конструктор, который попросили «передать внукам». Эта познавательная игра позволяет ставить эксперименты с радиоэлементами, гласила надпись на коробке. Один из юных изобретателей лично представил президенту робота для изучения подводного дна. Путин заинтересовался разработкой, вспомнив, как сам спускался на дно Байкала.

Президенту также продемонстрировали проект реконструкции центрального стадиона Екатеринбурга, который должен быть достроен к декабрю.

Среди иностранных стендов особое внимание президент уделил японским — в статусе страны-партнера Страна восходящего солнца организовала внушительную экспозицию площадью в 4 тысячи квадратных метров. Специалисты из Японии продемонстрировали технические достижения в области энергетики, виртуальной реальности, искусственного интеллекта, космоса, окружающей среды и растениеводства. Путину рассказали, что «умные» японские технологи позволяют удаленно сканировать состояние деталей в роботах и станках на российском производстве, что позволяет их оперативно предотвращать поломки.

Представители компании Toyota, показав Путину модели производящихся в РФ автомобилей, сообщили, что российское производство пользуется хорошей репутацией в мире. Брак продукции на заводе в Санкт-Петербурге сведен практически к минимуму.

На следующем стенде президенту показали новый мотоцикл Kawasaki. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — улыбнулся Путин.

Президенту был представлен и обновленный автомобиль Nissan Murano. «Я в 90-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, долго, в течение нескольких лет ездил на Nissan. Это была не такая, конечно, сложная машина, но она мне очень нравилась», — признался президент.

Японцы привезли в Екатеринбург не только технику и технологии, но и культуру и кулинарные традиции. На стенде Министерства сельского хозяйства Японии можно попробовать зеленый чай, суши, а также посетить семинары о японской кухне.

Отношения России и Японии российский лидер обсуждал накануне — он провел встречу с бывшим премьер-министром Японии Есиро Мори. После неформального ужина российский лидер лично проводил своего собеседника до гостиницы, где тот остановился.

Между тем

10 июля продолжила развитие история с «Нижнетагильским заводом теплоизоляционных изделий», сотрудники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплаты. Накануне в воскресенье Владимир Путин обсуждал эту тему на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава государства передал ему обращения и жалобы граждан на эту тему, поступившие в ходе «прямой линии». «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — сказал Путин.

За дело взялся Следственный комитет РФ: из-за невыплаты зарплаты почти 200 работникам завода, как выяснилось, уже было возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взял ход расследования под личный контроль. По данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016 по январь 2017 года.