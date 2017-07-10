На первый год курортный сбор составит максимум 50 рублей — Макаров

«С учетом того, что большинство людей не предлагает менять максимальную ставку 100 рублей, мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год ограничится максимальной планкой 50 рублей. И в первый год применения закона установить, что он не может быть установлен в размере более 50 рублей», — сказал парламентарий.

Регионы также получат возможность устанавливать льготы по оплате сбора.

Правительство считает, что эксперимент с курортным сбором должен продлиться 5 лет и начаться 1 января 2018 года. Если проект будет успешным, сбор может появиться во всех субъектах РФ.

В Госдуме считают, что закон должен вступить в силу не ранее мая 2018 года.