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13:09 (мск), источник: 365info.kz

Нацбанк выбросил на валютный рынок 101 млн долларов

Для удовлетворения внутреннего спроса на американскую валюту Национальный банк РК провел валютные интервенции.

Источник: AP 2017

В финансовом регуляторе отмечают, что в июне наблюдались тенденции снижения цен на нефть и ослабления российского рубля, а это оказывало давление на валютный рынок Казахстана.

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«С целью ограничения возрастающей волатильности тенге на внутреннем валютном рынке Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на доллары США, осуществив продажу в размере 101 млн долларов США. Валютные интервенции проводились в период пикового спроса на иностранную валюту: 21 и 22 июня 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Из-за вероятности резких изменений на валютном рынке Нацбанк, несмотря на политику свободно плавающего курса валют, сохранил за собой право проведения интервенций.

«Использование валютных интервенций в условиях режима инфляционного таргетирования соответствует мировой практике стран с развивающейся экономикой», — подчеркивают в финансовом регуляторе.

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