Нацбанк выбросил на валютный рынок 101 млн долларов
Для удовлетворения внутреннего спроса на американскую валюту Национальный банк РК провел валютные интервенции.
Для удовлетворения внутреннего спроса на американскую валюту Национальный банк РК провел валютные интервенции.
В финансовом регуляторе отмечают, что в июне наблюдались тенденции снижения цен на нефть и ослабления российского рубля, а это оказывало давление на валютный рынок Казахстана.
«С целью ограничения возрастающей волатильности тенге на внутреннем валютном рынке Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на доллары США, осуществив продажу в размере 101 млн долларов США. Валютные интервенции проводились в период пикового спроса на иностранную валюту: 21 и 22 июня 2017 года», — говорится в сообщении
«Использование валютных интервенций в условиях режима инфляционного таргетирования соответствует мировой практике стран с развивающейся экономикой», — подчеркивают в финансовом регуляторе.