Нацбанк выбросил на валютный рынок 101 млн долларов

Источник: AP 2017

В финансовом регуляторе отмечают, что в июне наблюдались тенденции снижения цен на нефть и ослабления российского рубля, а это оказывало давление на валютный рынок Казахстана.

«С целью ограничения возрастающей волатильности тенге на внутреннем валютном рынке Национальный банк принял решение об удовлетворении избыточного спроса на доллары США, осуществив продажу в размере 101 млн долларов США. Валютные интервенции проводились в период пикового спроса на иностранную валюту: 21 и 22 июня 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Из-за вероятности резких изменений на валютном рынке Нацбанк, несмотря на политику свободно плавающего курса валют, сохранил за собой право проведения интервенций.