Два предприятия в Омске уличили в загрязнении воздуха

Очередной отчёт регионального министерства природы о наблюдениях за состоянием воздуха в Омске свидетельствует: в период с 26 июня по 3 июля в городе продолжались выбросы хлороводорода. Они были зафиксированы в безветренную погоду 29 и 30 июня.

В Ленинском округе содержание этого вещества в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию в 1,2−1,3 раза, в Советском округе — в 1,3 раза. Других выбросов наблюдательные посты не зарегистрировали.

Отметим, что 5 июля содержание хлороводорода в Советском округе достигло предельно допустимой концентрации, а 6 июля в Центральном округе превысило её в 1,3 раза.