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12:19 (мск), источник: Om1.ru

Два предприятия в Омске уличили в загрязнении воздуха

В регионе по-прежнему продолжаются выбросы хлороводорода.

Очередной отчёт регионального министерства природы о наблюдениях за состоянием воздуха в Омске свидетельствует: в период с 26 июня по 3 июля в городе продолжались выбросы хлороводорода. Они были зафиксированы в безветренную погоду 29 и 30 июня.

В Ленинском округе содержание этого вещества в воздухе превышало предельно допустимую концентрацию в 1,2−1,3 раза, в Советском округе — в 1,3 раза. Других выбросов наблюдательные посты не зарегистрировали.

Отметим, что 5 июля содержание хлороводорода в Советском округе достигло предельно допустимой концентрации, а 6 июля в Центральном округе превысило её в 1,3 раза.

В поисках источников загрязнения воздуха сотрудники министерства природы Омской области и Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы провели проверки на 20 предприятиях. Нарушения обнаружились на двух из них. Какие именно предприятия загрязняли воздух и каким веществом, — секрет. В обоих ведомствах Om1.ru заявили, что не уполномочены обнародовать эту информацию.

Комментарии
1
Алекс Швец
Главное не перегнуть со штрафами,которые должны были бы пойти на исправление проблем и рабочим,которым придется временно перестраиваться на устранение неисправностей.
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