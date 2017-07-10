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12:43 (мск), источник: dostup1.ru

До 1 сентября челябинцы должны съехать из ветхо-аварийного жилья

Новые дома уже готовы, однако многие жители отказываются собирать вещи. Мэрия готовит иски в суд.

До 1 сентября челябинцы должны переехать из ветхо-аварийного жилья — об этом в понедельник, 10 июля, в рамках аппаратного совещания заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в Курчатовском районе самый лучший показатель: все четыре аварийных дома расселены, два их них снесут до 1 сентября, остальные — до декабря. В Ленинском районе 85 семей из 101 отправились смотреть квартиры, 48 из них дали свое согласие на переезд. В Советском районе расселяют пять домов.

«До 1 сентября 2017 года ключи от новых квартир должны получить 150 семей. Районы работают в тесном взаимодействии, главы лучше знают дома, управляющие компании. Нужно переселять, чтобы сроки не были сорваны. Это поручение Владимира Путина. Два новых дома построены по улице Агалакова и один — на Хохрякова», — сказал Евгений Тефтелев, добавив, что есть люди, которые не хотят переселяться. «Тогда решается все в судебном порядке. В каждом случае индивидуально разбираемся», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее губернатор Борис Дубровский рапортовал, что в Челябинской области расселено почти 90% аварийного жилья — регион занимает третье место в УрФО по реализации адресной программы.

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