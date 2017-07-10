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14:23 (мск), источник: Nakanune.ru

На «Иннопроме» представлен проект скоростной магистрали Екатеринбург-Челябинск. Разработчики рассказали о стоимости билетов

На «Иннопроме» представили проект создания Уральской высокоскоростной магистрали. Планируется, что проект будет реализован уже к 2023 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Презентация состоялась сегодня на стенде Свердловской области. Как отметил вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, выступивший с приветственным словом, Уральская высокоскоростная магистраль (УСМ) станет частью большой магистрали Москва — Пекин. По его словам, рассматривались два варианта строительства этого участка: Екатеринбург — Сибирь — Китай или Екатеринбург — Челябинск — Китай.

«Если две больших станции будут у нас на Урале, мы только выигрываем. Сегодня мы уже с Челябинской областью создали кооперацию, денег туда положили. Будем работать», — отметил Высокинский.

Проект представил генеральный директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.

«Ее значение для развития регионов достаточно высокое. Мы сможем объединить два рынка труда и обеспечить транспортную доступность двух мегаполисов», — отметил Бревнов.

Он рассказал, что УСМ предполагает создание двухпутной железной дороги протяженностью 220 км. Максимальная скорость в пути составит 300 км/ч, приблизительное время в пути — 1 час 10 минут.

Предполагается, что курсировать по УВМ будут два типа поездов: высокоскоростные поезда, развивающие скорость до 300 км/ч, и ускоренные региональные, развивающие скорость до 200 км/ч.

Сергей Бревнов напомнил, что в прошлом году была создана компания «УСМ», в 2018 году планируется заключение концессионного соглашения, на 2020 год запланировано начало строительства, а окончание работ — на 2023 год.

Ориентировочный пассажиропоток во второй год эксплуатации УСМ составит порядка 2,1 млн пассажиров, на 10 год — 2,4 млн пассажиров.

«Стоимость билета будет сопоставима со стоимостью билета на автобус Екатеринбург — Челябинск», — уточнил Бревнов.

Уже известно, что поезд будет делать остановки вблизи аэропортов «Кольцово» и «Баландино», а также в Сысерти и Снежинске. Он также отметил, что в настоящие время «мы находимся на этапе обоснования инвестиций». Этот процесс планируется завершить до конца этого года.

Высокоскоростная магистраль Екатеринбург — Челябинск, меморандум о которой был подписан на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поможет не только создать общую агломерацию, но и благоприятно отразится на развитии региона, сказал вице-президент РЖД Александр Мишарин в рамках круглого стола «Иннопрома». По его словам, уральская ВСМ станет частью коридора Москва -Пекин, который объединит Европу и Азию.

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