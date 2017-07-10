Губернатор Ростовской области распорядился снять карантин с «Евродона»

Напомним, что в конце 2016 года на площадках «Евродона» была зафиксирована первая вспышка птичьего гриппа. Компания забила птицу с 6 из 24 площадок — всего более 1 млн голов. Убытки «Евродона» по оценкам основателя компании Вадима Ванеева составили 2,6 млрд руб.

Региональное правительство заявляет, что сейчас в Ростовской области вспышек птичьего гриппа не зарегистрировано.

«За населенными пунктами Октябрьского района, находящимися в угрожаемой зоне и зоне наблюдения, закреплены государственные ветеринарные специалисты, которые проводят постоянный клинический осмотр птицы и регулярный отбор проб для мониторинговых исследований на грипп. Сейчас специалисты обследовали более 2,7 тыс. подворий. По всем исследованиям результат отрицательный», — говорится в сообщении пресс-службы.