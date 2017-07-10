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12:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Ростовской области распорядился снять карантин с «Евродона»

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, губернатор региона Василий Голубев подписал распоряжение о снятии карантина по птичьему гриппу на производственных площадках предприятий ООО «Евродон» и ООО «Евродон-Юг».

Напомним, что в конце 2016 года на площадках «Евродона» была зафиксирована первая вспышка птичьего гриппа. Компания забила птицу с 6 из 24 площадок — всего более 1 млн голов. Убытки «Евродона» по оценкам основателя компании Вадима Ванеева составили 2,6 млрд руб.

Региональное правительство заявляет, что сейчас в Ростовской области вспышек птичьего гриппа не зарегистрировано.

«За населенными пунктами Октябрьского района, находящимися в угрожаемой зоне и зоне наблюдения, закреплены государственные ветеринарные специалисты, которые проводят постоянный клинический осмотр птицы и регулярный отбор проб для мониторинговых исследований на грипп. Сейчас специалисты обследовали более 2,7 тыс. подворий. По всем исследованиям результат отрицательный», — говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе проводится профилактика птичьего гриппа. Сегодня привито против заболевания более 1,6 млн птиц. Специалисты провели более 40 тыс. исследований проб сыворотки крови домашней и синантропной птицы.

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