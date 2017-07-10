Кивико исключила «нереальные» зарплаты глав бюджетных учреждений в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила министр финансов Республики Ирина Кивико.

«Заработная плата теперь руководителей всех бюджетных учреждений не может быть выше, чем средняя по предприятию в два или три раза (нужно смотреть по каждой отрасли). То есть это ограничение уже установлено, что не может быть (зарплата — ред.) выше в 10, 15, 20 раз», — отметила она.

Министр рассказала, что глава Крыма поручил министерству экономического развития РК проанализировать заработные платы на государственных унитарных предприятиях Крыма.

«По ГУПам было поручено Сергеем Валерьевичем провести полный анализ, этот анализ проводит министерство экономического развития Республики Крым. И заработную плату там уже устанавливает не каждый (руководитель — ред.) сам себе, а заработную плату, надбавки и премии согласовывает то министерство, которое учредили данные ГУПы», — пояснила она.

При этом Кивико назвала факты начисления руководителями крымских бюджетных учреждений себе чрезвычайно высоких зарплат «ошибками роста», допущенными со стороны контролирующих эти организации вышестоящих органов.

«У нас были кое-какие ошибки роста, и мы уже увидели, где эти ошибки, и думаю, что на сегодняшний день исключены такие ошибки. Если и будут у кого-то большие премии, то, наверное, за какой-то большой реализванный проект или за какую-то огромную стройку, которая проведена в кратчайшие сроки. Не будет таких заработных плат нереальных», — заверила министр.

По ее словам, Минфин провел мониторинг заработных плат в бюджетных учреждениях в течение 2016 года. «Мы бюджетные учреждения по 2016 году проработали буквально все в Крыму, вывели, где у кого какая была заработная плата, у кого выше, у кого ниже, все проанализировали. И, в общем-то, никаких криминальных сумм выплат заработных плат не было», — заключила Кивико.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2016 году руководство больницы им. Семашко по поручению главы Крыма Сергея Аксенова было уволено после скандала с завышенными зарплатами. По словам Аксенова, в январе-августе 2016 года средний размер ежемесячной заработной платы главного бухгалтера медучреждения составлял 547 тысяч рублей, а размер зарплаты других сотрудников администрации больницы достигал 350 тысяч рублей в месяц. Позже в отношении главврача медучреждения возбудили уголовное дело. В частности, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В октябре на должность главврача больницы был назначен Александр Остапенко. Позже сотрудники учреждения, уличенные в получении завышенных стимулирующих выплат, были уволены.