Кивико исключила «нереальные» зарплаты глав бюджетных учреждений в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). В настоящее время на бюджетных предприятиях Крыма исключены «нереальные», чрезвычайно завышенные зарплаты их руководителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). В настоящее время на бюджетных предприятиях Крыма исключены «нереальные», чрезвычайно завышенные зарплаты их руководителей.
Об этом на
«Заработная плата теперь руководителей всех бюджетных учреждений не может быть выше, чем средняя по предприятию в два или три раза (нужно смотреть по каждой отрасли). То есть это ограничение уже установлено, что не может быть (зарплата — ред.) выше в 10, 15, 20 раз», — отметила она.
Министр рассказала, что глава Крыма поручил министерству экономического развития РК проанализировать заработные платы на государственных унитарных предприятиях Крыма.
«По ГУПам было поручено Сергеем Валерьевичем провести полный анализ, этот анализ проводит министерство экономического развития Республики Крым. И заработную плату там уже устанавливает не каждый (руководитель — ред.) сам себе, а заработную плату, надбавки и премии согласовывает то министерство, которое учредили данные ГУПы», — пояснила она.
При этом Кивико назвала факты начисления руководителями крымских бюджетных учреждений себе чрезвычайно высоких зарплат «ошибками роста», допущенными со стороны контролирующих эти организации вышестоящих органов.
«У нас были
По ее словам, Минфин провел мониторинг заработных плат в бюджетных учреждениях в течение 2016 года. «Мы бюджетные учреждения по 2016 году проработали буквально все в Крыму, вывели, где у кого какая была заработная плата, у кого выше, у кого ниже, все проанализировали. И, в
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2016 году руководство больницы им. Семашко по поручению главы Крыма Сергея Аксенова было уволено после скандала с завышенными зарплатами. По словам Аксенова, в
Позже, в мае 2017 года, на заседании правительства РК глава Крыма Сергей Аксенов выразил возмущение в связи с тем, что руководителям государственных унитарных предприятий (ГУПов) Республики начисляют высокую заработную плату, и поручил ликвидировать убыточные предприятия.