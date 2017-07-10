Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
В Тюмени погибла девочка, мать которой отказывалась лечить ее от ВИЧ
Задержанный на Украине россиянин рассказал подробно о ситуации
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Трамп заявляет, что дважды сильно надавил на Путина – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
12:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемезов сообщил о договоре на покупку российского оружия Саудовской Аравией

Россия и Саудовская Аравия заключили предварительное соглашение о поставках вооружения на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Источник: РИА "Новости"

«Саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое — построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же калашникова», — сообщил Чемезов.

Видео
Сергей Чемезов поделился успехами «Ростеха»

Он напомнил о сложности работы с Саудовской Аравией как с деловым партнером. «Пять лет назад мы подписали контрактов на 20 миллиардов долларов, а толку, если дальше намерений дело не пошло? Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», — посетовал Чемезов.

Саудовские военные неоднократно подчеркивали, что их интересует российская продукция военного назначения. В апреле 2017 года замминистра обороны Александр Фомин (в прошлом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) заметил, что в последние два-три года военно-техническое сотрудничество Москвы и Эр-Рияда резко активизировалось.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия проявляет интерес к ряду передовых российских систем вооружения, включая экспортную версию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Комментарии
8
Sergey Sergey
Не стройте иллюзий на песке. Оно не лучше и не хуже чем у других производителей. ) Технологии никогда не стоят на месте. )
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валерий малютин
дурик, полный ютюб залит, горящей американской техникой в йеменской пустыне, абрамсы пылают от одного выстрела из стареньких рпг-7, не знаю может быть йеменские пастухи такие профессионалы....гранатометчики.....:-))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Sergey Sergey
)) Опять предварительное соглашение. )) Можно было об этом вообще не писать. Окончится, как уже было неоднократно, опять ничем. Хорошо что хоть в этот раз, абзац посвятили правде о том, как на самом деле лихо продаётся Российское вооружение. Китай к с тати, постоянно такие же нелепые требования выдвигает. По этому дела с этим "добрым соседом" идут из рук вон плохо.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Трамп дал совет России
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Производители сланцевой нефти наращивают бурение
Турецкого министра не пустили в Австрию
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Джереми Реннер сломал обе руки на съемках «Мстителей» Как сообщил актер в соцсетях, травму он получил после семи падений
Недвижимость
Дизайн маленькой кухни: чего не нужно делать
В Петербурге мошенник продал несуществующую квартиру в новостройке
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь