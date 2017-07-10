Чемезов сообщил о договоре на покупку российского оружия Саудовской Аравией

«Саудовцы поставили условие, что контракт вступит в силу, если передадим им часть технологий и откроем производство на территории королевства. Думаем, чем можно поделиться. Самое простое — построить завод по выпуску стрелкового оружия, того же калашникова», — сообщил Чемезов.

Он напомнил о сложности работы с Саудовской Аравией как с деловым партнером. «Пять лет назад мы подписали контрактов на 20 миллиардов долларов, а толку, если дальше намерений дело не пошло? Ни на копейку Эр-Рияд ничего тогда не купил. Если называть вещи своими именами, саудовцы с нами попросту играли, говоря: не поставляйте системы ПВО С-300 Ирану, и мы будем брать ваше оружие — танки и другую технику», — посетовал Чемезов.