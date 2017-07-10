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13:06 (мск), источник: СуперОмск

Омские депутаты рекомендовали приватизировать троллейбусное депо и ПАТП-1

Сегодня, 10 июля, комитет ОГС по вопросам муниципальной собственности в заключительный раз в текущем созыве рассмотрел возможность внести изменения в программу приватизации на 2017 год.

Источник: РИА "Новости"

Предлагается дополнить перечень имущества 23 объектами, которые не востребованы арендаторами из-за неудовлетворительного состояния и неудобного месторасположения.

Наиболее количество из данных объектов вызывают территории троллейбусного депо на улице Ватутина и бывшего ПАТП-1. Здания находятся в практически аварийном состоянии, стояночные и ремонтные ангары пустуют, ранее они сдавались, однако сейчас и это не удается делать — при этом содержание объектов требует немалых средств, порядка 14 млн рублей.

Ранее депутаты предлагали сохранить данные территории по причине из больших площадей и извлекать из них доход если не сейчас, то впоследствии, когда в бюджете появятся средства на ремонтные работы и инвестиции в развитие. Аналогичного мнения оказались представители общественного движения «Омичи за трамвай» и депутат Госдумы Олег Смолин, которые направили в горсовет свои предложения сохранить муниципальные объекты.

«Плохо одно — что все, кто предлагают исключить или приостановить приватизацию, прагматического предложения не вносят», — прокомментировал председатель комитета Николай Чираков.

При этом другая часть депутатов соглашалась с позицией департамента транспорта, который утверждает, что приватизация данных объектов пойдет на пользу городскому транспорту — помещения не будут требовать расходов на содержание и принесут доход от продажи.

«Если мы даже примем в план данные объекты, они завтра не продадутся. Вопрос в другом: если мы принимаем данный план, то у департамента финансов появляются вариант, что у нас появится дополнительный источник поступлений ресурсов после оценки объектов. И тогда возможно внесение изменений в бюджет Омска и изыскание денежных ресурсов на поддержку транспорта, дабы не получилось коллапса с повышением цен на проезд», — отметил депутат Чираков.

Кроме того, депутаты поинтересовались, производилась ли оценка объектов, которые планируется выставить на приватизацию. Глава департамента транспорта Алексей Мартыненко пояснил, что оценка может быть проведена лишь после внесения помещений в план приватизации, однако по собственной оценке дептранса, с реализации объектов может получить порядка 200−300 млн рублей с учетом того, что на торги их будут выставлять частями.

В результате комитет поддержал решение о внесение объектов в перечень на приватизацию. Окончательное решение примет горсовет на последнем заседании в весенней сессии и пятом созыве 19 июля.

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